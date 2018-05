Favorité nad propastí. Dočká se NBA nových finalistů?

Basketbalová NBA se zřejmě blíží do nové éry. V posledních letech kralovaly soutěži alespoň ve vyřazovacích bojích týmy Golden State Warirors a Cleveland Cavaliers. Tyto celky se střetly ve finále NBA třikrát za sebou, teď jsou však oba o kolo dříve jedinou prohru od vypadnutí.

Warriors vs. Cavaliers byly nejčastější tipy expertů na finálovou dvojici před začátkem tohoto ročníku. Golden State se loni sehráli s novou posilou Kevinem Durantem a play off prošli s jedinou porážkou. Letos měli být ještě sehranější a jejich cesta do finále byla prakticky jistá. Cavaliers sice prošli velkou obměnou kádru a ztratili svého druhého nejlepšího hráče Kyrieho Irvinga, přesto si nikdo ve slabší Východní konferenci nedovoloval tipovat proti LeBronu Jamesovi, jenž hrál v posledních sedmi finálových sériích.



Jak Warriors, tak Cavaliers sice vyrostli noví soupeři v podobě Houstonu, Philadelphie, Bostonu, Toronta, Oklahomy a dalších, přesto se mělo finále znovu odehrávat v Kalifornii a Ohiu.

Cleveland vs. Golden State při finále NBA 2017. V družné debatě LeBron James z Clevelandu (v bílém uprostřed), Kevin Durant z Golden State (v modrém) a Tristan Thompson.

Oba hlavní favorité ale prošli sezonou jako v polospánku. Na Warriors byla hodně vidět psychická únava z náročných posledních sezon, navíc se přidaly zranění a projevila se i oproti posledním letům slabší lavička. Cavaliers jako vždy spoléhali na neskutečného Jamese, ale ani on už není nejmladší, a navíc se mu prakticky nedostávalo podpory od spoluhráčů. Cleveland na tom byl dokonce tak zle, že se odhodlal před únorovou uzávěrkou přestupů k několika výměnám včetně trejdu jedné z předpokládaných opor Isaiaha Thomase.

Přes všechny nesnáze došli Cavs i Dubs, jak se týmům přezdívá, bez potíží do play off a tam si s většími či menšími problémy poradili se soupeři v prvním a druhém kole. Experti, kteří v průběhu sezony Warriors i Cavaliers za jejich přístup kritizovali, se omlouvali a znovu předpovídali jejich čtvrté finálové setkání v řadě.

LeBron James z Clevelandu slaví vítěznou střelu z utkání s Indianou.

Jenže Cavaliers narazili na bojovný tým Bostonu, který vede skvělý stratég Brad Stevens, na hřišti září mladíci Jayson Tatum s Jaylenem Brownem a tým přesným plněním pokynů ničí jednoho soupeře za druhým. Warriors se zřejmě poprvé ve své zlaté éře střetli s vyrovnaným protivníkem v podobě Houstonu, který má dostatek střelců, aby se vyrovnal Currymu a spol. a navíc dokáže velmi solidně bránit.

Výhodou obou „outsiderů“ je navíc lepší základní část, díky které mají Celtics i Rockets možný sedmý zápas na domácí palubovce. Klíčové je to hlavně u Bostonu, který v play off ještě ani jednou doma v TD Garden neprohrál. Síla domácího prostředí se projevuje i u Rockets, kde byli v sezoně kritizováni za slabší přístup fanoušků, ve finále Západu už ale řádí, jako všude jinde.

Cavs i Warriors čekají o víkendu šesté zápasy doma. Oba favorité by zřejmě měli zvítězit a vybojovat rozhodující sedmou bitvu. Tam však budou čelit natěšenému publiku a budou se muset vypořádat s maximálně připravenými a nahecovanými soupeři. Cavaliers navíc čelí možnosti rozpadu týmu, když se spekuluje o odchodu LeBrona Jamese, kterému po sezoně končí smlouva. Dokážou obhájci finálové účasti nemožné, nebo uvidí fanoušci po letech jiné finále?