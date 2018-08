Fasel hrozí olympijskému výboru. Hry můžou být bez hokeje a nebo jen s hráči do 23 let

edmonton Hokejové Česko se může těšit, že bude za šest let hostit další mistrovství světa. Řekl to šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel. „Zatím to není definitivní, o všem se teprve rozhodne, ale jde o velmi pravděpodobnou variantu,“ uvedl.

Rozdělení pořadatelství jednotlivých šampionátů má v gesci kongres IIHF, který se bude konat během nadcházejícího mistrovství na Slovensku.

Ve skutečnosti však půjde jen o formální posvěcení jednání, která už dávno probíhají.



„Předpokládá se, že mistrovství v roce 2023 bude hostit Rusko, o rok později Česko a v další sezoně Švédsko,“ řekl Fasel.

Momentálně je jasné, že turnaje v letech 2019 až 2022 postupně zorganizují Slovensko, Švýcarsko, Bělorusko společně s Lotyšskem a Finsko.

René Fasel, Vjačeslav Bykov a Vladimír Putin.

Rusové i zástupci českého hokeje potvrdili, že mají o pořadatelství zájem a vzhledem k tomu, že se dohodli na rozdělení, nebude podle Fasela nic bránit realizaci.



Česko by tak šampionát hostilo po devíti letech, předtím na přidělení čekalo o dva roky déle.

Šéf hokejové federace kromě toho během diskuze v Edmontonu, kde se konal juniorský turnaj Hlinka Gretzky Cup, promluvil také o nejbližší olympiádě v Pekingu.

A pohrozil, že by se mohla konat i bez hokeje. Podle Fasela je to jedna ze čtyř možností.

Tou první a ideální je pochopitelně olympijský turnaj s účastí hráčů z NHL, druhou bez nich podobně jako naposledy v únoru na akci v Koreji a třetí je podle Fasela možnost, že by na olympiádě směli nastoupit jen hráči do 23 let.

„Ano, skutečně jsou ve hře všechny tyto varianty. Ta bez hokeje je jednoznačně nejhorší a věřím, že na ni nedojde,“ pravil Fasel.

Mikko Koivu přebírá pohár pro mistra světa od Fasela.

Olympiáda bez hokeje, to by byl skandál a je zřejmé, že jde spíše o politické prohlášení, které má pomoci prolomit ledy a podnítit zámořskou NHL k jasnému vyjádření.



Tedy že se po jedné výjimce vrátí k modelu, který odstartoval v Naganu 1998.

Ruští hokejisté slaví vítězství na letošní olympiádě v Pchjongčchangu

„Rád bych v této souvislosti připomněl, že hokej je jediným sportem, který se během olympiády hraje každý den a zisk ze vstupného převyšuje všechny ostatní sporty,“ poznamenal Fasel s tím, že se IIHF bude v září na svém kongresu na Maltě olympiádou zabývat.

„Nicméně konečný verdikt stejně leží na olympijském výboru a my nemáme šanci ho ovlivnit.“

NHL naposledy zakázala svým hráčům účast na OH především kvůli ekonomickému hledisku a raději sama uspořádala Světový pohár, který jí generoval zisky. Situaci však mění fakt, že se tentokrát bude olympiáda konat v Číně, v níž vedení ligy vidí potenciál.

Svědčí o tom mimo jiné angažovanost legendárního Wayna Gretzkého, jenž se stal ambasadorem Kunlunu, účastníka KHL.



Právě on by měl v Číně vzbudit masovější zájem o hokej. Optimismus budí především jedno číslo: loňské rozhodující finále Stanley Cupu sledovalo ve třetí největší zemi na světě 36 milionů lidí.

Opačný zájem má však ruská federace, která preferuje současný model.

Důvod je nasnadě: Rusové jsou bez hráčů z NHL suverénně největšími favority olympiád, což se ukázalo i letos v Koreji, kde získali zlato, byť se ve finále s Německem nadřeli.