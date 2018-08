Fantazie. Hermannová se Slukovou vybojovaly zlato na majoru ve Vídni

VÍDEŇ/PRAHA Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková vyhrály major Světového okruhu ve Vídni a slaví největší úspěch v kariéře. Ve finále porazily brazilský pár Barbara, Fernanda po nepovedeném prvním setu a velkém obratu 10:21, 21:16 a 15:12. Ve světovém žebříčku budou znovu evropskými jedničkami.

České reprezentantky ve společné kariéře trvající od léta 2015 získaly dnes na žhavém písku v rakouské metropoli nejcennější medaili. Z mistrovství Evropy mají stříbro a bronz, ve Světovém okruhu vyhrály turnaj potřetí, ale ve Vídni poprvé ovládly akci nejvyšší kategorie.

„Nemůžu tomu uvěřit, ale teď tady držím vítěznou trofej, takže to bude pravda. Je to úžasné,“ řekla Hermannová v rozhovoru na kurtu a poděkovala parťačce, že dokázala přemoci bolest v pravém, smečařském rameni a společně dokráčely na vrchol.

HUGE congrats to Sluková/Hermannová - our #ViennaMajor women's champions! 



