Fantastický Ronaldo. Hattrickem zařídil remízu se Španělskem 3:3

SOČI Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa ve strhujícím šlágru remizovali se Španělskem 3:3 díky hattricku Cristiana Ronalda.

Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa ve strhujícím šlágru remizovali se Španělskem 3:3 díky hattricku Cristiana Ronalda.

Hvězdný kapitán zajistil evropským šampionům bod až v 88. minutě z přímého kopu. Dva góly v Soči vstřelil útočník Diego Costa, jednou se trefil jeho defenzivní spoluhráč Nacho.

„Jsem velmi šťastný. Je to asi můj nejlepší hattrick, další v mé kariéře. Ale nejdůležitější je vyzdvihnout týmový úspěch. Jsme rádi, že jsme dokázali vyrovnat, ukázali jsme, že v sebe věříme až do samého konce,“ řekl novinářům Ronaldo.

Je to tam. Cristiano Ronaldo vyrovnává na 3:3.

Vítězná premiéra tak nevyšla španělskému trenérovi Fernandu Hierrovi, který teprve ve středu nahradil Julena Lopeteguiho.



Toho vedení svazu odvolalo kvůli tomu, že se ještě před startem šampionátu dohodl na působení v Realu Madrid.

„Hráči si věřili a bojovali, což je důležité po tom všem, co se u nás stalo. Máme hodně vyspělý tým, který ví, co chce, a hodně toho spolu odehrál,“ uvedl Hierro.

Skupinu B po úvodním kole vede Írán, který vstoupil do turnaje výhrou 1:0 nad Marokem. Druhé zápasy jsou na programu ve středu, kdy Portugalci narazí na Maroko a Španělé změří síly s Íránem.

Úvod dokonale vyšel portugalskému týmu. Ronalda v pokutovém území fauloval spoluhráč z Realu Madrid Nacho a rozhodčí Rocchi nařídil penaltu, kterou třiatřicetiletý kanonýr ve čtvrté minutě bezpečně proměnil.

Diego Costa se raduje z vyrovnání na 2:2.

Ronaldo skóroval na čtvrtém světovém šampionátu, čímž dorovnal rekordmany Brazilce Pelého a Němce Uweho Seelera s Miroslavem Klosem.



Držitel Zlatého míče za loňský rok se také jako první fotbalista v historii trefil na osmi po sobě jdoucích velkých turnajích, jeho série začala už na ME 2004.

Portugalsko - Španělsko 3:3 Branky: 4. z pen., 44. a 88. Ronaldo - 24. a 55. Diego Costa, 58. Nacho. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni It.) - Irrati (video, It.). ŽK: B. Fernandes - Busquets. Diváci: 43.866.

Portugalsko: Patrício - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - W. Carvalho, Moutinho - Bernardo Silva (69. Quaresma), Guedes (80. André Silva), B. Fernandes (68. Mário) - Ronaldo.

Španělsko: De Gea - Nacho, Piqué, Ramos, Alba - Busquets, Koke - David Silva (86. Vázquez), Isco, Iniesta (70. Thiago) - Diego Costa (77. Aspas).

Španělé přečkali několik soupeřových brejků a ve 24. minutě vyrovnali. Costa si pohrál s obránci a zakončil přesnou střelou. Rocchi ještě situaci konzultoval s videorozhodčím, protože Costa udeřil loktem obránce Pepeho, ale italský sudí nakonec gól uznal.

Hráči „La Roja“ poté získali převahu a brzy mohli přidat druhý zásah, Isco však tvrdou ránou napálil jen břevno.

Po rychlé akci zase Iniesta těsně minul portugalskou branku. Konec prvního poločasu tak opět patřil Ronaldovi, jehož střelu z hranice šestnáctky chybující brankář De Gea mezi rukavicemi propustil do sítě.

„Být brankářem vyžaduje určitou psychologii, ale nemáme o Davidovi absolutně žádné pochybnosti,“ řekl Hierro o gólmanovi Manchesteru United.

Do druhého dějství zase vstoupili lépe mnohem lépe Španělé. Busquets po standardní situaci vrátil míč hlavou před branku a volný Costa v 55. minutě zblízka vyrovnal.

Už za tři minuty otočil skóre bek Nacho krásnou střelou halfvolejem, kdy se míč ještě od obou tyčí odrazil do sítě.

Za dvacet minut mohl Costa zkompletovat hattrick, ale v šestnáctce tentokrát minul.

Portugalci se dlouho k ničemu nedostali, těsně před koncem si ale Ronaldo vybojoval přímý kop a precizně ho proměnil. Španělé závěrečný tlak soupeře přečkali a prodloužili sérii bez porážky na 21 zápasů.

„Bojovali jsme až do konce a věřili, že je to možné. Nechtěli jsme remízu, ale nakonec myslím, že je to zasloužený výsledek,“ konstatoval portugalský trenér Fernando Santos.

„Cristiano Ronaldo je neuvěřitelně mentálně odolný, má technickou kvalitu a úžasnou mysl. To z něj dělá jednoho z nejlepších na světě,“ dodal.

Ronaldo dal první gól Portugalců na osmém turnaji v řadě Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na osmi po sobě jdoucích velkých turnajích. Hvězdný útočník Realu Madrid vstřelil gól na evropských šampionátech 2004, 2008, 2012 a 2016 a také na mistrovstvích světa 2006, 2010, 2014 i na letošním šampionátu, kde v úvodním duelu se Španělskem zaznamenal dokonce hattrick a zařídil remízu 3:3. Třiatřicetiletý Ronaldo je zároveň teprve čtvrtým hráčem, který se střelecky prosadil na čtyřech světových šampionátech. Dosud se to povedlo jen brazilské legendě Pelému a Němcům Uwemu Seelerovi a Miroslavu Klosemu, který je s 16 góly nejlepším střelcem v historii MS. Při předchozích třech startech na světových mistrovstvích rodák z Madeiry vždy skóroval jen jednou. Tentokrát se ale Ronaldo hned v prvním utkání blýskl hattrickem, když proměnil penaltu, prosadil se střelou z dálky a také z přímého kopu. Se šesti zásahy je tak po devítigólovém Eusebiovi druhým nejlepším portugalským střelcem v historii MS. Na evropských šampionátech zaznamenal Ronaldo devět branek. Celkem má v reprezentačním dresu na kontě už 84 gólů a na druhém místě historických tabulek reprezentačních střelců se dotáhl na maďarskou legendu Ference Puskáse. Více branek za národní tým nastřílel jen Íránec Alí Daeí (109).

Tabulka skupiny B: