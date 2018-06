Hlavně mi zalij kytky. Fanoušek vyhrál na Facebooku byt fotbalového reprezentanta

PRAHA Typické bydlení úspěšného profesionálního fotbalisty si všichni představují jako nějakou pevnost s alarmy a kamerami, aby se dotyčný bránil před přístupem médií. To však neplatí pro útočníka Švédska Marcuse Berga, který svůj byt propůjčil během světového šampionátu jednomu ze svých fanoušků.

Tím fanouškem je osmadvacetiletý Švéd Jesper Bergkvist, který se zúčastnil Bergovy facebookové soutěže a může během šampionátu v Rusku pobývat o fotbalisty doma.



„Řekl mi o tom kamarád a přišlo mi to jako dobrá možnost a vtipný nápad. Přihlásil jsem se, vymyslel vtipný důvod, proč chci hlídat Marcusův byt a zbytek už víte,“ řekl šťastný výherce novinářům.

Berg zaplatil vítězi také cestu do Gothenburgu, kde je byt umístěn a slíbil také Bergkvistovi zaplatit večírky v několika restauracích v centru města.

Marcus Berg zahazuje obrovskou gólovou šanci.

Pro šťastného Jespera a jeho deset kamarádů, které sebou do bytu vzal, to však není jen zábava. Berg nechal na lednici seznam úkolů pro vítěze soutěže.

„Napsal ať se postaráme o květiny, prozkoumáme město a fandíme Švédsku. Všechno jsme splnili, takže věřím, že bude Marcu spokojený,“ usmívá se Bergkvist.

Ten si prožil s kamarády v bytě peklo, když nervózně sledovali nejtěsnější výhru Švédska nad Jižní Koreou 1:0. Berg navíc zahodil v utkání minimálně jednu velkou šanci.

„Byli jsme s kamarády hodně nervózní, aby to dobře dopadlo. Škoda, že Marcus nedal gól, to by bylo ještě lepší. Moc si to užíváme,“ uzavřel Bergkvist.