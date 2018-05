Fanoušci Baníku jsou na nohou. Baroš se rozhodl o rok prodloužit kariéru

PRAHA Šestatřicetiletý kapitán ostravských fotbalistů Milan Baroš den po skončení sezony první ligy oznámil, že chce v Baníku pokračovat i v příští sezoně. Fotbal ho stále naplňuje a konec kariéry si momentálně nedokáže představit.

Baroš v sobotu bezprostředně poté, co se Baník po výhře 2:0 nad Brnem v posledním kole sezony zachránil, řekl, že o pokračování kariéry popřemýšlí a ještě není rozhodnutý.

Na nedělním galavečeru po skončení ligy v Praze už ale zkušený útočník oznámil, že kopačky na hřebík ještě nepověsí.



„Včera jsem říkal, že jsem měl dvě varianty. Kdybychom spadli, tak pokračuji určitě, nemohl bych odejít s tím, že bych spadl,“ řekl Baroš při galavečeru, kde byl vyhlášen osobností ligy.

„To by nebylo fér vůči klubu. Tím, že jsme se zachránili, jsem nad tím přemýšlel. Pořád mě to baví, 24 hodin zpátky skončila liga a mně už to teď chybí. Myslím, že pokračovat budu, jestli to nějakým způsobem půjde,“ pokračoval.

„Moje tělo de facto vydrželo, až na poslední dva zápasy, ale to nebylo nic vážného. Nedovedu si představit, že bych jen seděl doma.“



„Ty emoce na hřišti nebo to naplnění, které fotbal dává, bych těžko nahrazoval v soukromém životě,“ dodal druhý nejlepší střelec historie české reprezentace.

V uplynulé sezoně Baroš zasáhl do 25 kol a s devíti góly byl nejlepším týmovým střelcem.

„Pokud to jen trošku jde a pokud klubu, za který hraju, můžu ještě něco dát, tak to zkusím. Třeba zjistím v září, že na to nemám. Ale dokud to ještě jde, je těžké končit,“ doplnil vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.