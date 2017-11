Famózní zmrtvýchvstání. Sock ovládl Paříž a pozvedl americký tenisový prapor

9:59 Vypadalo to, že si může ve Francii leda tak od srdce zaklít a pronést rychlé a smutné „adieu“. Jack Sock ve slavné hale Bercy v úvodním duelu s Kylem Edmundem ztrácel už 1:5 ve třetím setu. „Měl jsem vypadnout. Proto jsem od té chvíle mohl hrát v klidu,“ líčil.

On totiž nevypadl, nýbrž celý velmi prestižní turnaj vyhrál. Životním úspěchem si poprvé připsal rovných 1 000 bodů do žebříčku, poprvé se stal členem Top 10 (bude devítkou) a poprvé míří na Turnaj mistrů. To jsou zvraty!

„Jsem pohlcený emocemi,“ rozplýval se nad množstvím premiér poté, co ve finále porazil Srba Filipa Krajinoviče 5:7, 6:4, 6:1.



Sock tím trochu oprášil slávu amerického mužského tenisu, zabředlého v průměrných časech. John McEnroe, Jimmy Connors, Andre Agassi, Pete Sampras nebo Michael Chang dlouho vyhlížejí nástupce. Posledním Američanem s grandslamovým triumfem se v roce 2003 stal Andy Roddick, další ze slavných. Roddick jako poslední držel před sedmi lety i trofej z kategorie ATP World Tour Masters.

Až Sock jej nyní srovnal.



Pařížské podzimní tenisové soaré náleží mezi pouhých devět , za něž šampioni berou 1 000 bodů; jde o kategorii hned za grandslamy. Otom svědčí i seznam letošních vítězů: 2x Rafael Nadal (v žebříčku jednička), 3x Roger Federer (dvojka), 2x Alexander Zverev (trojka), 1x Grigor Dimitrov (šestka).

V současné podobě se devítka turnaje ustálila od roku 2009, nejlepší Novak Djokovič urval famózních 26 vítězství. Do tak vybrané společnosti nyní pronikl 25letý Američan s vousy a la komiksový Wolverine.

Do Paříže přijel jako 24. hráč světa. Jako olympijský šampion v mixu s vizitkou skvělého deblisty. Jako chlapík, na nějž kapitán McEnroe ukázal pro premiéru Laver Cupu: Sock se v Praze po boku mladých parťáků zapojoval do rozverného dovádění na lavičce a sehrál velmi vyrovnanou partii proti Nadalovi.

Ale jako šampion? To by čekal jen málokdo.

Trofej shodou náhod také z Paříže (2005, tehdy ještě jako ATP Masters Series) je nejcennějším individuálním pohárem kariéry Tomáše Berdycha. Na takový titul nikdy nedosáhl kupříkladu Juan Martin del Potro. Stále na něj čekají Dominic Thiem, David Goffin, Milos Raonic nebo Kei Nišikori.

I proto ze Socka prýštilo štěstí. „Ani jsem netušil, že bych se vůbec na Turnaj mistrů ještě mohl dostat,“ přiznal. „Letos jsem začal docela dobře, ale pak to se mnou bylo opravdu špatné. To, jak jsem se byl schopný dát dohromady, pro mě znamená hodně,“ připomenul, že na Roland Garros i na US Open „vyhučel“ potupně v 1. kole.

Celkově na grandslamech zatím nikdy neprošel do čtvrtfinále! „Už se nemůžu dočkat, až to s celým týmem oslavíme,“ culil se.

Patrně jen krátce, protože pouhý týden od triumfu ve nad Seinou už bude hrát u Temže. Jedna sebecennější trofej z něj samozřejmě nečiní dalšího Samprase či Agassiho, přesto je Sockův úspěch pro mužský tenis v USA velmi vítaný.

A pokud si udrží vítězný drajv, kdo ví, co ještě rok 2017 přinese.