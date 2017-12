NHL: Faksa potvrdil formu dvěma body. Jágrova řada rozhodla

NEW YORK Hokejový útočník Radek Faksa navázal na hattrick z minulého utkání NHL dalším vydařeným zápasem a ve čtvrtek gólem a přihrávkou pomohl Dallasu k výhře 4:3 v prodloužení v Chicagu. Jaromír Jágr se po jednozápasové absenci vrátil do sestavy Calgary a asistencí přispěl k vítězství 3:0 nad Arizonou. Tomáš Plekanec přihrál na dvě branky a Montreal porazil Detroit 6:3.

Faksa skóroval v závěru první třetiny z trestného střílení, které rozhodčí nařídili poté, co ho při úniku v oslabení fauloval Patrick Kane. „Na opakovaném záznamu to vypadalo, že jsem mu hokejku nadzvedl,“ komentoval Kane zákrok, který sudí klasifikovali jako hákování. „Ale nechci se na to vymlouvat. Zahodili jsme spoustu šancí v přesilových hrách. Pokud bychom s nimi nakládali lépe, nemuseli jít ani do prodloužení,“ dodal.



Faksa, druhá hvězda zápasu, při svém prvním trestném střílení v NHL nic extra nevymýšlel a přesnou střelou do horního růžku dostal Dallas do vedení 2:1. Při druhé gólové akci získal Faksa ve středním pásmu puk a posunul ho do prostoru Remimu Eliemu, který blafákem opět překlopil vedení na stranu Stars.

„Hraje teď skvěle, i když podle mě je výborný už delší dobu,“ řekl Mattias Janmark o Faksovi. „Je podceňovaným hráčem v práci s pukem. Ale v první řadě dělá všechny malé věci, které jsou potřeba, a někdy je to vidět ve střelecké listině. Je pro něho dobré, že teď ukazuje, čeho všeho je schopný,“ dodal Janmark, který svou druhou trefou v utkání rozhodl o výhře Dallasu v čase 60:51.

Výsledky NHL Washington - Los Angeles 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Branky: 5. a 22. Kuzněcov - 12. a 60. Gáborík, 31. Brodzinski, 31. Jokinen, 60. Toffoli. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Gáborík (Los Angeles), 2. Kuzněcov (Washington), 3. Lewis (Los Angeles). Detroit - Montreal 3:6 (2:1, 0:3, 1:2) Branky: 6. Mantha, 16. Tatar, 58. Nielsen - 5. a 49. Gallagher (na druhou Plekanec), 25. Hudon (Plekanec), 26. Shaw, 38. Galchenyuk, 56. Pacioretty. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Price, 3. Hudon (všichni Montreal). Nashville - Vancouver 3:5 (0:0, 3:2, 0:3) Branky: 23. C. Smith, 25. F. Forsberg, 37. Bonino - 23. a 55. Boeser, 35. a 60. Eriksson, 51. D. Sedin. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. D. Sedin (oba Vancouver), 3. C. Smith (Nashville). Minnesota - Vegas 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Branky: 53. a 60. E. Staal, 38. Mikael Granlund, 46. Brodin - 43. McNabb, 45. Marchessault. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. E. Staal, 3. Dumba (všichni Minnesota). Chicago - Dallas 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1) Branky: 15. DeBrincat, 22. Anisimov, 45. P. Kane - 15. a 61. Janmark, 18. Faksa z trestného střílení, 35. Elie (Faksa). Střely na branku: 22:35. Diváci: 21.589. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Faksa (oba Dallas), 3. P. Kane (Chicago). Calgary - Arizona 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 23. a 53. Jankowski (na první Jágr), 51. Backlund. Střely na branku: 44:28. Diváci: 18.093. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Jankowski, 3. Bennett (všichni Calgary). Edmonton - Toronto 4:6 (1:3, 2:1 ,1:2) Branky: 13. Letestu, 27. Kassian, 38. McDavid, 44. Russell - 3. Matthews, 6. D. Moore, 14. Martin, 39. Nylander, 59. Marleau, 60. Kadri. Střely na branku: 45:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Letestu (Edmonton), 2. Nylander (Toronto), 3. Kassian (Edmonton).

V dresu Chicaga, které v průběhu střetnutí třikrát smazalo jednogólové manko, chyběl kvůli nemoci Michal Kempný. Hosté postrádali zraněného Martina Hanzala, jehož zdravotní stav shrnul trenér Ken Hitchock obecným pojmem bolest.

„Už jsme se naučili, jak se s jeho absencí vypořádat. Je to ale velké zklamání a ztráta, protože v každém utkání, ve kterém nastoupil, byl velmi efektivní,“ uvedl kouč na adresu třicetiletého Hanzala, který už vinou různých zranění přišel o šest zápasů. Českého centra nahradil v sestavě Elie, který se hned uvedl gólem.

Jágra minule vyřadilo ze hry zranění v dolní části těla, ale den před dalším zápasem trénoval a v průběhu čtvrtka trenérovi Glenu Gulutzanovi oznámil, že může nastoupit. A právě řada českého útočníka dvěma góly rozhodla. Vítězný gól padl po souhře celého útoku, kdy Jágrovu finální přihrávku nadvakrát doklepl Mark Jankowski.

„Moji spoluhráči to skvěle sehráli, jen jsem nastavil hokejku, abych puk tečoval mezi betony brankáře. Dorážka už byla záležitost reflexu, nic, co bych plánoval. Měl jsem štěstí,“ uvedl Jankowski, který v 53. minutě také uzavře skóre. Brankář Mike Smith nepustil bývalým spoluhráčům žádnou z 28 střel a připsal si druhou nulu v sezoně.

„Dali mi první šanci, když jsem se snažil prorazit. Stal jsem se u nich jedničkou a hodně celé organizaci Arizony dlužím. Je to ale hezký pocit, že jsem si proti nim připsal výhru. To je pro mě větší odměna než nula, která je už jen takový bonus,“ konstatoval Smith.

Plekanec se podílel asistencemi na obratu Montrealu z 1:2 na 6:2. Kladenský odchovanec nejdříve způsobil závar před brankou a z dorážky vyrovnal Charles Hudon. Při pátém gólu přihrál na modrou čáru Jeffu Petrymu, jehož střelu tečoval Brendan Gallagher. Gólman Petr Mrázek do hry nezasáhl, v brance Detroitu zůstal Jimmy Howard i přes šest inkasovaných branek až do konce utkání.

Daniel Sedin je 87. hráčem v historii NHL, který v soutěži nasbíral tisíc bodů. Útočník Vancouveru dosáhl významného milníku v Nashvillu gólem na 3:3, kterým v 51. minutě odstartoval obrat na konečných 5:3. „Přál jsem si, abych tuhle metu oslavil nějakou důležitou trefou a výhrou. A obojí se mi splnilo,“ radoval se Sedin, který v utkání zaznamenal i dvě asistence.