Fábregas před Rosického rozlučkou: Tomáš je nejlepší hráč, s kterým jsem kdy hrál

PRAHA Jeho soukromý let do Prahy zdržela stávka na francouzském letišti. „Tam vždycky dělají problémy,“ žertoval fotbalista Cesc Fábregas, největší hvězda, která přicestovala do Česka na rozlučku s Tomášem Rosickým.

„O Tomášovi jenom v dobrém, jinak s vámi nemluvím,“ prohlásil nejdřív se smíchem.



Na letadlo vstával v pět ráno. Po příletu bleskové natáčení na Strahově s českou fotbalistkou Barborou Votíkovou. Rozhovor, odjezd na hotel a od 17 hodin rozlučka na Letné.

Nabitý program Ceska Fábregase, španělského mistra světa a Evropy, během krátké návštěvy Česka.

Tomáš Rosický

Byl první, koho Rosický pozval, aby se s ním přijel na exhibici do Prahy rozloučit. „Jo, už je to nějaká doba, asi tři měsíce,“ lovil v paměti.

„Tomáš je jedním z nejlepších hráčů, s kterým jsem se v kariéře potkal. Mrzí mě, že v posledních letech prodělal tolik zranění. Je to obrovská škoda, protože jsme si výborně rozuměli na hřišti i mimo něj,“ vyprávěl Fábregas.



Celou dobu mu na tváři hrál úsměv, žertoval s přítomným štábem, s nímž pro Top4Football natočil klip s českou brankářkou Barborou Votíkovou.

Nejdřív tři střely z velkého vápna, pak dvě penalty. „Chytla jsem mu jednu střelu i jednu penaltu, to je slušný ne? Na to, že je to Fábregas!“ culila se.



„Bylo to fakt hustý, natočili jsme video, objali jsme se, dokonce mi dal pusu. Vždycky patřil mezi moje vzory a teď jsem s ním mohla být na jednom hřišti,“ ocenila Votíková.

Hned první ránu poslal Fábregas z šestnáctky o břevno těsně za čáru. Nebo na ni? „Viděl jsi to? Škoda, že tu nemají video,“ povykoval na svého agenta, „ale slušná střela na to, že jsem tři týdny nekopal,“ chlubil se.

A pak ještě slíbil: „Jestli dám gól i na rozlučce, možná přidám na oslavu taneček.“