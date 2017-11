Extrémy Pastrňáka v NHL: chvíli je v Bostonu za padoucha, vzápětí za hrdinu

PRAHA Hokejista David Pastrňák prožívá v NHL schizofrenní situaci. V jednu chvíli je za hrdinu, ale za okamžik je z něj padouch. Je těžké rozklíčovat, která role je u něj vlastně převažující.

Pastrňák své proměny předvádí téměř v každém zápase a důkazem budiž i ten poslední v Torontu. Nejprve mohl být za hrdinu, když pět minut před koncem základní části vstřelil vedoucí gól na 2:1. Jenže pak v prodloužení ztratil puk v útočném pásmu při pokusu o kličku a domácí z následného přečíslení rozhodli.

„Měl jsem smůlu - chtěl jsem si soupeře obhodit, ale trefil jeho brusli,“ popisoval Pastrňák po utkání.

Pravda, bez risku není zisk a Pastrňák zaslouží uznání, že se nebojí. I díky tomu nasázel v letošním ročníku NHL už 10 gólů a celkem nasbíral v 16 zápasech 17 bodů. To je hodně slušná vizitka, která ho vyšvihla na vedoucí příčku v produktivitě celého Bostonu.

Jenže druhou stranou mince je Pastrňákův skutečný přínos. O něm vypovídá bodování plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. V této statistice má havířovský rodák minus 8, jinými slovy je druhým nejhorším v týmu Bruins.

Proto není divu, že ho trenér Bruce Cassidy několikrát odstavil z elitního útoku nebo z přesilovkové formace a když ani to nepomohlo, tak si ho pozval na kobereček a položil mu zásadní otázku: Chceš být opravdovým lídrem?

„Někdy hráče podržíte, jindy mu musíte otevřeně povědět, že to už stačilo,“ okomentoval Cassidy svůj krok.

Boston na Pastrňáka vsadil a po dlouhých letních jednáních s ním těsně před sezonou podepsal nový a lukrativní kontrakt. To je pochopitelně zásadní důvod, proč mu kouč věnuje speciální pozornost.

Je pravda, že při zmiňovaném momentu v Torontu měl Pastrňák opravdu smůlu. Stačilo pár centimetrů a místo padoucha by byl za hrdinu. Kdyby se mu klička povedla a puk se nezadrhl o soupeřovu brusli, byl by sám před gólmanem a možná vstřelil vítězný gól.

Jenže nestalo se. Místo toho čelí zvyšující se kritice, která se na něj začíná snášet i z řad zámořských novinářů. Ti upozorňují nejen na přílišné riskování, ale také zbytečné vylučování a další herní chyby. Někteří ho dokonce posílají do třetí či čtvrté lajny.

Sám Pastrňák říká: „Zatím to docela jde. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom o něco víc vyhrávali, ale sám se v ofenzivě cítím dobře. Myslím, že jsem v pohodě. Ale vím, že to vždycky může být lepší. Snažím se na sobě pracovat každým dnem.“