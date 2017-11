Extraligová revoluce: vzhled dresů nad reklamu. Nejhezčí pak mají v Plzni

PRAHA Není to tak dávno, co hokejisté v extralize připomínali jezdící reklamní panely. Z klubových dresů toho zbývalo málo a fanoušci si zoufali. Jenže doba se mění. Dnes se čím dál tím víc dbá na čistotu a design. Jako v NHL.

„U nás v Plzni jsme nastavili jasné podmínky, za kterých mohou mít partneři své logo na dresu. A jelikož je nemůže splnit jen tak někdo, tak se výrazně eliminoval jejich výběr,“ popisuje Milan Braun, obchodní ředitel klubu.



Může se to zdát jako odvážný tah, kvůli kterému přijdou týmy o výraznou část příjmů. Jenže tak dramatické to není. Platí úměra, že jedno velké logo přinese zhruba stejné množství peněz jako deset malých.

Průkopník na chvostu

Čistota dresů je v extralize všeobecný trend, jenže ne vždy se úplně povede. Průkopníkem v této oblasti bývala Sparta, která však v anketě skončila až čtvrtá od konce. Může za to zřejmě spojení s Billou, jejíž výrazné logo vyloženě bije do očí. Pro sponzora ideální stav, na druhou stranu to přináší nepochopení i od vlastních fanoušků.

„Máme silného partnera, díky němuž jsme ekonomicky stabilnější a dokážeme zajistit i chod mládeže, na které si hodně zakládáme,“ oponuje sparťanský boss Petr Bříza.

Anketa: vyhrála Plzeň Sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES uspořádala anketu o nejhezčí dres v extralize, ve které hlasovalo téměř 26 tisíc čtenářů. Vítězem se stala Plzeň, která získal 4 842 hlasů, těsně před Kometou. Spokojení mohou být i ve Zlíně, Litvínově nebo Jihlavě. Propadly naopak dresy Olomouce, Mladé Boleslavi, Třince nebo i Sparty.

Někdy je potřeba mít i štěstí. Jako kupříkladu Plzeň s okřídleným logem Škody, které perfektně zapadá do barevného konceptu už jen tím, že firma stejně jako klub osvěžila image barevným přechodem ze světle modré do tmavé.

A propos právě tmavším odstínem modré v Plzni zabodovali. Prvotní nápad vzešel z hlavy majitele, generálního manažera a hlavního kouče Martina Straky, jenž se o podobu dresů hodně zajímal. „Světlejší máme v pruhu u ramene, aby se zachoval odkaz na mistrovskou sezonu z roku 2013,“ přibližuje marketingová specialistka Lucie Kabátová.

Inspiraci z NHL si kluby berou i při tvorbě nových znaků. V Plzni zavedli indiána, který se rychle chytil. Na netradiční a modernější pojetí vsadil i Chomutov. Maskotem se stal pirát, který se objevil v názvu, znaku a tím pádem i na dresu. Ozubená lebka se šátkem a zlatým zubem působí nevšedně, jenže v anketě to nestačilo. Podobně jako jednoduchost Mladé Boleslavi.

Ani jeden tým totiž nedisponuje dostatečným množstvím sympatizantů. Na druhou stranu: poměrně málo hlasů vzhledem k fanouškovské základně dostaly Pardubice, jejichž design i přes inovaci působí zmateně a nesynergicky.

Když chybí nápad

Někdy však chybí i snaha, nápad či náznak originality. Jako v Olomouci, jejíž dres skončil v anketě poslední. Popravdě není divu: působí tuctově. A to navzdory faktu, že není přeplácaný reklamami.

Leccos vysvětlují slova Zuzany Němcové, která má v klubu na starosti marketing. „Pro nás je priorita sestavit kvalitní tým. Jak vypadá dres, to u nás až tak důležité není.“

K povedeným variantám dresů patří ty tradičně žlutočerné z Litvínova nebo zlínské, kde vyšli vstříc fanouškům a vrátili do znaku i názvu oblíbeného berana. A pozitivní ohlas sklidila i snaha Jihlavy a její hravá moderna: ježek vylézající z písmene D, nebo chcete-li J, což jsou iniciály názvu Dukla Jihlava.

Asi nikdy nebude možné docílit ideálu, a tudíž dresu bez nápisů, přesto se situace v extralize za posledních několik sezon výrazně změnila. „Nejde jenom o design, ale třeba i o materiály. Lehkost a funkčnost dresů jde dopředu stejně rychle jako ostatní hokejové vybavení,“ říká Tomáš Vlasák, trojnásobný mistr světa a dnes plzeňský sportovní manažer. Kam půjde vývoj dál?