Extraliga: Sparta po měsíci dosáhla na tři body, udolala oslabený Třinec 2:1

Praha Hokejisté Sparty udolali ve 23. kole extraligy Třinec těsně 2:1. Pražané vyhráli doma podruhé za sebou, ale poprvé po více než měsíci a sedmi duelech dosáhli na tříbodový zisk. Před rekordní návštěvou sezony 12.071 diváků je poslal do vedení Tomáš Pavelka, Lukáš Kovář vyrovnal, ale pak rozhodl na konci 39. minuty Miroslav Forman.

Sparta proti Ocelářům, kteří ze zdravotních důvodů postrádali celou řadu hráčů obvyklé základní sestavy, začala velkým náporem. Jenže ho nepromítla do skóre a tlak Pražanů se začal postupně měnit v trápení, jímž končila páteční duel proti Olomouci.



Třinečtí navíc postupně několikrát pozlobili sparťanskou obranu. Po Ciencialově teči už klouzal kotouč po ledě za Honzíkovými zády směrem do branky, ale Vrána situaci zachránil a zametl ho do bezpečí. Právě domácí forvard hasil další požár ve 14. minutě, kdy v šanci podrazil Irgla, ten ale při trestném střílení s blafákem do bekhendu na Honzíka nevyzrál.

Pražané opanovali úvodní třetinu v počtu střel mezi tyče vysoko 18:5, ujala se však nakonec pouze jediná: Pavelka udělal pár kroků od modré čáry do útočného pásma a táhlou ranou zápěstím využil zakrytého výhledu Hrubce, před nímž dokonale clonil Kumstát.

Ani vedení však domácím nepomohlo do herní pohody. Ideálním obrazem, jež dokumentoval současné rozpoložení Sparty, byla přesilovka pět na tři ve 25. minutě, v níž její hráči Hrubce vůbec neohrozili, ještě o poznání hůře si pak vedli při pokračující klasické početní výhodě.

Ve 35. minutě se tváří v tvář třineckému gólmanovi dostal Pech, jeho zakončení ale Hrubec přečetl. A stejně dobře si vedl o chvilku později proti Vránovi, jenž se dostal rovněž do sóla při hře ve čtyřech na obou stranách. Trest se záhy dostavil - na druhé straně kluziště napřáhl obránce Kovář a vyrovnal.

Po Jankově prohřešku na začátku 39. minuty měli sparťané další přesilovku a byl to právě úspěšný střelec, jenže se proměnil ve smolaře, když po Michálkově ráně a Formanově teči přidal na dráze puku ještě teč další, na níž nemohl Hrubec reagovat. Těsně před přestávkou zůstal ležet na ledě otřesený bek Michálek, do hry už se poté nevrátil.

Vyrovnání měl pak ve třetím dějství, jež příliš vzruchu nenabídlo, na holi Michal Kovařčík, ve 47. minutě zacílil z dobré pozice ale pouze do Honzíkova ramena. Třinec nesrovnal krok ani po Irglově příležitosti a závěr už Pražané zvládli, aniž by se dostali pod nápor hostů.