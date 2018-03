Exprezident Klaus zkritizoval Satoranského: ‚Nebyl nebezpečný, dva koše a nic’

PRAHA Bývalý prezident Václav Klaus v článku pro svůj institut nečekaně zkritizoval českého basketbalistu Tomáše Satoranského. „Byl na hřišti většinu zápasu, dal první dva koše, ale jinak nic. Jako střední rozehrávač nebyl nebezpečný, dlouho dribloval, ale nic z toho,“ napsal Klaus po zápase NBA, který navštívil.

Už během vykonávání funkce prezidenta ČR byl Václav Klaus známý svými zápisky z cest, tomuto literárnímu formátu se nevyhýbá ani v politickém důchodu. V aktuálním článku z cesty do Guatemaly se zmínil i o sportu.



Při přestupu v Miami, kde Klaus strávil víkend, totiž exprezident navštívil utkání nejlepší basketbalové ligy mezi kluby Miami Heat a Washington Wizards, kde působí český hráč Tomáš Satoranský.

„Zápas nic moc, domácí brzy vedli až o 30 bodů, žádné drama se nekonalo. Za hosty hrál jediný Čech v NBA Satoranský. Byl na hřišti většinu zápasu, dal první dva koše, ale jinak nic,“ napsal bývalý basketbalista Klaus o Satoranském, jenž po zranění klíčového rozehrávače Johna Walla dostává na palubovce více prostoru.

„Jako střední rozehrávač nebyl nebezpečný, dlouho dribloval, ale nic z toho – vždy předal v uctivé vzdálenosti od koše míč spoluhráči. Jedna jediná zajímavá přihrávka pod koš,“ kritizoval Klaus Satoranského, jehož novou roli v týmu jinak zámořští experti vesměs chválí.

Hráč Washington Wizards Tomáš Satoranský (vpravo) a Matthew Dellavedova z Milwaukee Bucks v utkání NBA.

Kromě negativního pohledu na hru českého basketbalisty Klaus chybně uvedl jméno jeho týmu. Wizards přejmenoval na Warriors, tímto jménem se při tom chlubí zcela jiný tým NBA z Kalifornie (Golden State Warriors).

Bývalý prezident kritizoval také atmosféru v hledišti. „Plná aréna se nechala vyhecovat k bučení a pískání, když hosté házeli trestné hody a to, i když už to bylo o 30. Nechápu. To jsme vždy považovali za nevkusné, snad je to tak u nás ještě dnes,“ napsal šestasedmdesátiletý Klaus.



Klaus, jenž se v mládí basketbalu věnoval na ligové úrovni a hrával i za mládežnické reprezentační výběry, se v článku pro IVK pozastavil i nad přestávkovým programem zápasu mezi Miami a Washingtonem.

„Hala jednou prožila velké vzrušení. O poločase dali na palubovku koberec se závodními drahami, asi 10 metrů, a osm batolat soutěžilo, kdo bude první na druhé straně. Rodiče je mocně povzbuzovali, většina ale lézt po čtyřech vůbec nechtěla. Hala se přesto dostala zcela do varu. Bylo to trochu zvláštní,“ uzavřel basketbalovou odbočku Klaus.