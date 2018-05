Experti oceňují Říhovu praxi. Pro hokejovou reprezentaci je ideální, míní Nový

PRAHA Hokejová reprezentace dál hledá nového trenéra, podle zákulisních informací redakce je nyní největším favoritem na uvolněný post Miloš Říha. Co by zkušený kouč národnímu týmu přinesl? A vyplatila by se potenciální sázka na Petra Nedvěda v roli generálního manažera? Odpovídají bývalí vynikající útočníci a mistři světa David Moravec s Milanem Novým.

Na střídačce českého mužstva skončil po čtvrtfinálové porážce s USA na šampionátu v Kodani Josef Jandač.

Svůj odchod avizoval předem, a tak se již několik týdnů horlivě spekuluje o tom, kdo jej nahradí. V tuto chvíli má k prestižní pozici nejblíže Miloš Říha.

Brzy šedesátiletý kouč se zkušenostmi z extraligy, slovenské nejvyšší soutěže i KHL. „Miloš je dobrý trenér a má slušnou šanci, aby se reprezentace ujal,“ přemítá Milan Nový.

Legendární kanonýr oceňuje Říhovu praxi. „Má spoustu zkušeností, mladé hráče už zabudovával a mohl by to zvládnout znovu.“ Největší devízu šedovlasého kouče vidí v tom, že je bez klubového angažmá.

„Víte, podle mě reprezentace potřebuje někoho, kdo by se jí věnoval naplno. Ostatní kandidáti (Filip Pešán a Václav Varaďa) jsou vázáni v klubech, to Miloš má volné ruce. Národní tým je práce na plný úvazek, když u ní děláte něco jiného, tak ji šidíte,“ tvrdí Nový.

David Moravec si netroufá hodnotit, zda by byl Říha správnou volbou. „To se ukáže teprve, až mužstvo povede a dosáhne nějakých výsledků. Klíčové ovšem je, jak silný mandát dostane. Jestli bude u reprezentace jeden rok, nebo alespoň dva.“

Délka smlouvy bude mít podle naganského šampiona velký vliv. „Pokud by podepsal na dva roky, tak může pracovat koncepčně a kádr postupně stavět. Navrch bude mít prostor pro to, aby nechal hrát mladé. V případě jednoletého kontraktu bude muset uvažovat trochu jinak.“

Moravec i Nový schvalují variantu, že by se generálním manažerem národního mužstva po odcházejícím Jiřím Fischerovi stal Petr Nedvěd.

„Zná hráče z NHL, kde toho sám spoustu odehrál a má tam dobré jméno,“ shodují se. „Navíc tam žije a často cestuje,“ dodává Nový.

Ikona kladenského hokeje nicméně doporučuje, aby si Říha mohl vybrat spolupracovníky podle svého gusta. „Široký realizační tým je klíčový. Víc hlav víc ví. Jestli chce být reprezentace zase úspěšná, nesmí nic podcenit a pohlídat si každý detail.“