EXPERT Ujčík: Po první třetině jsme šetřili síly, snad nás Francie připraví na čtvrtfinále

PRAHA Česká hokejová reprezentace poprvé na světovém šampionátu v Dánsku zvítězila za tři body, když si poradila s nejslabším týmem skupiny Běloruskem 3:0. „Po první třetině jsme podlehli uspokojení a přestali trochu bruslit. Bělorusko se ale na nic nezmohlo,“ hodnotí český výkon bývalý útočník a trojnásobný světový šampion Viktor Ujčík.

Jak byste zhodnotil zápas s Běloruskem?

Bylo to povinné vítězství, ale nikdo vám ho zadarmo nedá, takže jsem rád, že se klukům podařilo zápas rozhodnout hned v první třetině. Snad jsme díky ušetřili nějaké síly do dalších zápasů. Kdyby zápas po první třetině skončil, tak by se nic nestalo. Na konci už jsem si jen přál, aby se nikdo nezranil. Škoda Andreje Nestrašila, snad bude v pořádku.

V zápase s Ruskem byli bostonští Davidové Krejčí s Pastrňákem hlavními hvězdami, proti Bělorusku tolik vidět nebyli. Byla na nich patrná větší únava po náročném cestování?

Dalo se čekat, že se na nich únava projeví, protože poslední dny měli hodně hektické. Trochu jsem i čekal, že nenastoupí, ale je dobře, že hráli a únavu přemohli. Na první zápas s Ruskem se nabudili a podali skvělý výkon, proti Bělorusům už jim trochu chyběl pohyb. Jsou to mladí kluci a jsou zvyklí z NHL hrát hodně zápasů, takže si jejich tělo řekne, co potřebuje a na nedělní zápas už budou plně připraveni.

Došlo po velmi dobré první třetině na české straně trochu k polevení?



Potřebovali jsme se dostat do vedení, což se naštěstí podařilo rychle a proti takovému soupeři je náskok tří gólů dostatečně komfortní. Pak už jsme měli trochu v podvědomí, že nemusíme hrát na maximum. Kluci vědí, že je čeká ještě spousta zápasů, tak trochu přestali bruslit, přenechali iniciativu soupeři a sami šetřili síly. Bělorusové se na nic nezmohli, ale když vám chybí pohyb, tak jsme těžko mohli zvyšovat náskok a v závěru už to nebyl tak pěkný hokej. Na tak dlouhém turnaji se dá pochopit, že kluci chtěli trochu pošetřit síly.

Svěřenci trenéra Jandače proměnili jedinou ze sedmi přesilových her. Chyběl tomu právě větší pohyb?

Při přesilovce musí buď lítat rychle puk, nebo se musí pohybovat hráči a úplně ideální je, když se kombinuje obojí. My jsme se snažili si v přesilovkách nahrávat, hledat skulinky v obraně, ale bez většího pohybu jsme si nevytvářeli tolik šancí. Přesilovky proto působily hodně staticky a šance dát v takovou chvíli gól je výrazně menší.

Zatím se v turnaji střídají čeští gólmani vždy po zápase. Jak se vám zamlouvá tento krok trenéra Jandače?

Gólman je jedna z nejdůležitějších součástí týmu a když bude dostatečně odpočinutý, tak to bude jenom dobře. Podle mě jsou Pavel Francouz i David Rittich zatím naprosto vyrovnaní. Oba dostávají šanci ukázat, co je v nich a nedělají trenéru Jandačovi jednoduché rozhodování, koho nasadit do čtvrtfinále. Brankáři jsou na turnaji ozdobou našeho týmu a ani jeden se nebude moct zlobit, když nasadí trenér do čtvrtfinále toho druhého.

Jak se vám líbí dosavadní výkony českého týmu na turnaji?

Nebudu do hodnocení zařazovat dnešní zápas, protože Bělorusko nás nedonutilo k maximálnímu výkonu. Jinak jsou naše výkony příslibem, myslím si, že mají stoupající tendenci. V prvních zápasech nás srážela nedisciplinovanost, ale dokázali jsme ji zlepšit v zápase s Ruskem. Celkově byl duel s Rusy reklamou na hokej a doufám, že si takové výkony udržíme dál. Nebude totiž lehké po několika slabších soupeřích přepnout a hrát ve čtvrtfinále ten nejlepší hokej. Doufám, že nás slabší soupeři dokážou aspoň trochu prověřit a kluci se dobře naladí na klíčové čtvrtfinále.

V neděli reprezentaci čeká duel s Francií. Očekáváte podobný zápas jako s Běloruskem?

Kdyby měl zápas v neděli podobný průběh jako dnes, tak by to bylo samozřejmě ideální. Já si ale myslím, že Francie je silnější tým než Bělorusko a čeká nás trochu těžší práce. Nejlepší by bylo dát zase rychle gól a zkusit je donutit útočit, v tu chvíli by se měla projevit naše větší kvalita. Francie má potenciál, aby nás trochu potrápila, donutila nás hrát dobrý hokej, abychom se připravili na čtvrtfinále.