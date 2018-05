EXPERT Tomáš Vlasák: Ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým. Čároví? Darmo mluvit

PRAHA Čeští hokejisté ve druhém souboji na světovém šampionátu opět dotahovali náskok soupeře, obhájci zlata ze Švédska ale obrat nepřipustili a zvítězili 3:2. Přesto ale Jandačovi svěřenci odehráli se severským favoritem vyrovnanou partii, která dává naději do dalších bitev. Ostatně, podobně to vnímá také zkušený Tomáš Vlasák, který strávil sezonu ve švédském Linköpingu a který má doma tři tituly mistra světa z let 1999 až 2001.

Co jste si říkal po úvodních osmi minutách, když Švédové vedli 2:0 a na ledě jasně dominovali?

Byl to pořádný kolotoč, buď jsme těžko rozjížděly nohy po včerejšku, nebo jsme měli velký respekt, ale Švédové byli v obrovském pohybu, skvěle kombinovali a my jsme nestíhali.

S ohledem na vývoj zápasu to spíše vypadá na velký respekt, protože čeští hokejisté hru vyrovnali a nevypadalo to, že by kondičně ztráceli.

Určitě, od druhé třetiny jsme hru vyrovnali, zlepšili pohyb a hlavně důraz v osobních soubojích, což Švédům vůbec nesedělo. Škoda, že jsme dostali ten třetí gól, který nás trošku přibrzdil. Švédové ukázali obrovskou kvalitu, především jejich první lajna byla výborná, hezky se na ně koukalo. Ale kluci bojovali, rvali se až do konce. Možná právě z přemíry snahy chyběl trošku klid v koncovce, ale každopádně si kluci ověřili, že i když je to hodně mladé mužstvo, tak může hrát na šampionátu důstojnou roli.

A co jste říkal na výkony čárových rozhodčích?

Nevím, už jsem to kritizoval loni. (povzdechne si) Je to až moc, prodlevy jsou dlouhé, pořád někoho vyhazují a škodí tím hokeji. A často opravdu ani nechápu za co, nevidím tam žádné prohřešky, hlavně u našich a Plekyho (Tomáš Plekanec).

Pomalu to vypadalo, že čároví Plekance na buly nechtějí, za celý zápas byl vícekrát vyhozený, než že by nějaké absolvoval…

Je to tak. Jasně, někdy se tam prohřešek objeví, to beru, ale aby to bylo dvacetkrát, pětadvacetkrát za zápas? To je moc a zbytečné.

Pozitivem zápasu jsou kromě bojovnosti české trefy. Obě padly v přesilovce ve chvíli, kdy se rozehrávka hodně zjednodušila a jakmile byla možnost, tak přišla střela.

Určitě. Máme tam šikovné hráče s dobrou střelou, mile mne překvapil v tomto ohledu Tomáš Hyka, ten gól si za výkon zasloužil. Máme navíc i dobré hráče do předbrankového prostoru, ať už je to Radek Faksa, nebo Dmitrij Jaškin. Oba jsou důrazní i šikovní, takže tohle je určitě cesta. Každý by se měl přizpůsobit tomu, nač má schopnosti a kádr. Švédové to hrají zase jinak, ve velké rychlosti, ale mají trošku jiné hráče než my.

Hlavně první česká branka byla v tomto ohledu ukázkovým příkladem toho, co říkáte. Švédský brankář přes clonu absolutně nic neviděl…



Přesně, myslím, že to byl zrovna Faksa, který tam perfektně clonil. Takhle by to mělo vypadat. Gólman, když dnes střelu vidí, tak ji většinou chytí. Je třeba jim chytání co nejvíce znepříjemnit. Podobné to bylo včera se Slováky, kdy nám dal soupeř gól podobným způsobem, Francík (Pavel Francouz) také absolutně nic neviděl.

Zmínil jste třetí trefu Švédů. Zibanejad překonal Ritticha na přední tyč backhandem, dalo se to chytat?

Zibanejad to udělal perfektně. Kotouč si potáhl, čímž naznačil Rittichovi, že ještě případně může přes padajícího Gudase přihrát na zadní tyč, a pak to trefil perfektně nahoru. Pro našeho brankáře to bylo hodně těžké, moc se s tím dělat nedalo. Koukal jsem se na to ještě v opakovaných záběrech a tohle bylo pro Ritticha strašně těžké na chytání.

Po dni volna hrají čeští hokejisté se Švýcary, kteří měli v sobotu pomalejší rozjezd. Co od tohoto zápasu čekáte?

Myslím, že máme šanci na úspěch. Oba zápasy byly z naší strany ve velkém nasazení, bojovné, hráli jsme až do konce. Myslím, že když budeme takto hrát i v úterý, tak Švýcary udoláme.

Vy jste byl na čtyřech světových šampionátech. Čeští hráči mají v nohou dva zápasy během dvaceti hodin, co na ně nyní čeká?

Teď bude ale důležité, aby si kluci odpočinuli. Práci budou mít hlavně fyzioterapeuti, je třeba uvolnit svaly. Někdo se půjde v pondělí třeba lehce sklouznout, jsou hráči, kteří to potřebují, jiní naopak ocení volno, ale určitě to nebude na žádné velké trénování. Je třeba, abychom byli na Švýcary v pohodě, protože to může být hodně důležitý zápas směrem k play-off.