EXPERT: Slováci dali góly se štěstím, obrat jsem čekal dříve

Praha Čeští hokejisté na úvod světového šampionátu v Dánsku zdolali Slovsko 3:2 po prodloužení, když ještě v poslední minutě základní hrací doby prohrávali. Co si o zápasu myslí bývalý dlouholetý reprezentační útočník Pavel Richter?

Jak byste duel se Slováky zhodnotil?

Byl to super hokej. Podle mého názoru jsme měli daleko víc ze hry a dlouho se nám nedařilo, ale nakonec jsme se štěstím vyrovnali a v prodloužení už se projevila naše kvalita. Slováci dali dvě náhodné branky v přesilovkách po střelách, jinak jsme měli celý zápas převahu a v závěru se k nám přiklonilo štěstí, kterému jsme šli naproti. Už po skončení druhé třetiny jsem si myslel, že vyrovnáme dřív, nakonec to přišlo až devět sekund před koncem.

Češi dali za padesát devět minut jen jeden gól, přestože měli střeleckou převahu. Čím to bylo?

Dlouho nám to tam nepadalo. Slovenskému gólmanovi to tam několikrát propadlo, měli jsme šanci to dorazit a puk vypadl vedle branky nebo to Slováci na poslední chvíli vyhodili z brankoviště. Naše mužstvo má neskutečný charakter a po dlouhé době z něj mám velmi dobrý pocit. Je tam dobrý mix mladých a zkušených hráčů. Je vidět, že jsou dobrá parta a povzbuzují se. Od nejstaršího Tomáše Plekance, který zahrál výborně, po mladíky, kteří se nezalekli úvodního zápasu na světovém šampionátu. Věřím, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom dosáhli úspěchu.

Pavel Richter.

Oba góly Češi inkasovali v oslabení. Byly tam nějaké zásadní chyby?

Slovenské góly z přesilovek byly spíše náhodné. První gól byla teč nahození, které šla mimo branku, proti tomu nemůže žádná obrana nic dělat a Pavel Francouz na to nestihl reagovat. Při druhém gólu prošla střela přes shluk hráčů a propadlo to do branky. My jsme takové góly nedali, protože na můj vkus moc kombinujeme a třeba teď v play off NHL se hraje všechno agresivně do branky, střílí se a doráží. Budeme muset naše přesilovky zlepšit, protože se nám nepodařilo vytvořit si při nich větší šance. Z prvního zápasu mám ale až překvapivě dobrý dojem.

Co jste říkal na výkony mladíků? Nečas vyrovnával v koncovce, Jaškin v prodloužení rozhodl…

Máme v týmu hodně mladíků, ale například Nečas byl při zranění Erata tahounem Brna, dominoval v play off extraligy a do národního mužstva patří. Každý hráč je vyzrálý jindy a zrovna Nečas působí na ledě opravdu hodně zkušeně. V podobném věku už začínali hrát v reprezentaci třeba Vladimír Růžička nebo Jirka Holík a spousta dalších. Jaškin je ostřílený borec z NHL, takže o toho nemám obavy. Můžeme být rádi, že máme takové mladíky a snad budou pokračovat v dobrých výkonech.

Panuje v zápasech se Slovenskem podle vás pořád taková rivalita jako v minulosti? Spousta hráčů už Československo ani nezažila.

Jsou to pořád speciální zápasy, protože spousta Slováků působí nebo působila v extralize a kluci se navzájem dobře znají. Není to taková rivalita jako s Ruskem, kdy se třeba objevují ostřejší zákroky, tady je to ve vší slušnosti. Za celý zápas jsem neviděl jediný zákeřný faul. Ostřejší situace byla jen v prodloužení při střetu Nečase s gólmanem Čiliakem, kdy si myslím, že měl dostat dvě minuty, ale ani tam za to brankář nemohl.

Necelých sedmnáct hodin po skončení utkání se Slováky čeká Čechy Švédsko. Co od zápasu očekáváte?

Já se zápasu se Švédském trochu obávám. Hráli jsme v prodloužení, ve kterém hráli hlavně ti nejzkušenější hráči jako Plekanec, Červenka a další. Ti všichni měli odehráno přes dvacet minut na ledě, zápas skončil skoro v jedenáct hodin večer a už druhý den ve čtyři hrajeme s velmi silným Švédskem. Nemáme na celém šampionátu úplně ideální los, ale musíme se s tím poprat. Věřím, že získané dva body nás nakopnou a snad konečně dokážeme v úvodu zápasu vést. V letošní sezoně pořád musíme duely otáčet, a to by bylo proti Švédsku nesmírně těžké. Výhoda je, že nejsme takoví favorité jako proti Slovensku.

Pavel Richter (* 5. prosince 1954 v Praze) je bývalý československý hokejový útočník a pozdější trenér. Do roku 1984 hrál ve Spartě Praha (s výjimkou sezóny 1979/1980 strávené v Dukle Trenčín), následně působil v zahraničních ligách: hrál za EHC Kloten, ESV Kaufbeurena a EHC 80 Nürnberg. Byl pravidelným účastníkem reprezentačních akcí, ze světových šampionátů má pět medailí, včetně titulu mistra světa z roku 1985. Na ZOH 1984 v Sarajevu pomohl národnímu týmu vybojovat stříbrné medaile.