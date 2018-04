Expert na poruchy příjmu potravy: Koukalová vrcholově sportovat mohla, ale ne dlouhodobě

PRAHA Biatlonistka Gabriela Koukalová ve středu přiznala, že více než deset let trpěla anorexií a bulimií. Sportovní historie pamatuje další podobné případy především sportovkyň, které se potýkaly s podobnými problémy.

Co to vlastně anorexie a bulimie jsou? S čím vším se potýká člověk, který začne mít poruchy příjmu potravy (PPP)? Na to se LN zeptaly PhDr. Františka Krcha z Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se tímto problémech zabývá od roku 1983, kdy byla na této klinice založena Jednotka specializované péče pro PPP (tehdy první ve střední a východní Evropě).

LN Je dle vás možné podobné potíže dlouhodobě, vlastně deset let, před okolím utajit?

Podobné obtíže, tedy přejídání, zvracení, omezování se v jídle, je možné dlouhodobě utajit i před nejbližším okolím. Nízká tělesná hmotnost se ale vždy pozná, i když byste se divili, jak dlouho to někdy trvá. Záleží na okolí a jeho postojích – když sami drží diety a jsou vyhublí – tak mohou mít tendenci některé věci přehlížet.

LN Koukalová mluví o anorexii a bulimii. Hodně lidí si ale tyto označení pletou. Jaký je mezi nimi rozdíl? A měla Koukalová spíše problémy s anorexií či bulimií? Richard Pfleger, který ji z problémů pomohl, mluví o bulimii.

Základním diagnostickým kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost, což je spojeno především s omezeným energetickým příjmem, na který se nedokáže každý adaptovat. Hlad je jen potlačen. Vyhladovělý člověk se poté snadno přejí. Přejedení je navíc relativní pojem. Přejedený se také cítím, když sním víc než bych chtěl, nebo než jsem zvyklý. Když si jídlo, nebo některá jídla člověk zakazuje a sní pak víc, dostane se do stavu paniky a o to víc se přejí. Proto z diet, které jsou v pozadí u bulimie téměř vždy, a anorexie lze snadno přejít do bulimie. Většina bulimiček má v anamnéze anorektické období. Když se nemocný přejí nebo sní něco nepovoleného a vyčítá si to, může začít zvracet. Zvracení potom vždy vede k dalšímu přejídání, protože si pacient už s jídlem tolik hlavu neláme. Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou komplexní problém – anorexie může přejít v bulimii, ale i naopak.

LN Jsou lidé, kteří nad přiznáním Koukalové kroutí hlavou, protože jí váha během let i při běžném pohledu dost kolísala, navíc často mluvila o tom, jak je závislá na čokoládě, že jí pětkrát denně a hlavně na noc hodně mlsá. Mohou toto být ale zároveň toto ony příznaky, že není něco v pořádku? To „volání o pomoc“, jak zmiňuje její manžel Petr Koukal?

Díky přejídání, zvracení a hladovkám váha kolísá hodně snadno. Hladovění zvyšuje chuť na sladké, což dobře znají třeba i horolezci a sportovci obecně. Je to srozumitelné, sladké = rychlý zdroj energie. Proto je chuť na sladké ta první, která se u nás od dětství diferencuje. „Volání o pomoc“ je trochu dramatické, ale vlastně ano – tělo si říká o něco, co se mu nedostává. Potom se vytvoří návyk a zvýšená chuť může mít složitější psychologický význam v tom ohledu, že se cítíme být v ohrožení.

LN Máte s poruchou příjmu potravy velké zkušenosti. Je dle vás možné, aby vrcholový sportovec, který byl ve svém oboru špičkou, měl takové problémy tak dlouho a podával tak kvalitní výkony? Zvláště v tak náročném sportu, jako je biatlon?

Proč ne. Ze svých pacientů v gymnastice, triatlonu, atletice, běhu na lyžích, či aerobiku bych za ta léta dal dohromady možná i malé olympijské družstvo. Samozřejmě, že se to potom nějak projeví. Za vše se platí, tedy i za mimořádný výkon. Nemocní musí „závodění“ většinou úplně nechat. Často také změní prostředí, protože jejich kamarádi, jejich „svět“, se stále točí kolem výkonu, jaký, kdo je atd. Některé moje pacientky studovaly FTVS a raději šly dělat něco jiného. Když je někdo ve svém oboru nejlepší, je pro něj o to těžší být už jen průměrný.

LN Je dle vás případné možné, že nešlo o onemocnění, ale že to může být podobné tomu, když člověk má „psychicky blbé období“, depresivní stavy, ale nejedná se o dlouhodobé stavy nutné léčit?

Ne, není to pravděpodobné. Vyhublost, zvracení nemohou být jen důsledek „blbého období“. To by lidé už dávno vymřeli.

LN Jak těžké je se z bulimie dostat? A jak často se setkáváte s tím, že do těchto potíží padají pacienti opakovaně?

V dlouhodobé perspektivě je možné se z bulimie dostat. Až sedmdesát procent nemocných se vyléčí. Ale změnit návyk je těžké a většinou to trvá hodně dlouho. Pro motivační faktory jsou většinou negativní – lidé zkolabují, nemohou přijít do jiného stavu, nesoustředí se na školu, práci. Začíná se tím, že přestanou zvracet. Nemocný si ale také musí vytvořit dlouhodobě udržitelný, adaptabilní jídelní režim. Musí si také zvyknout na to, že mohou udělat chybu, že nejsou stoprocentní, že se nemusí sobě vždy líbit, což je hodně těžké. Šedesát procent žen a dívek není spokojeno se svým tělem a váhou.

LN Souhlasíte s panem Pflegerem, že tyto potíže se mohly následně projevit na těch posledních, tedy s achillovkami, kvůli kterým Koukalová vlastně v letošní sezoně nezávodila?

V širším smyslu ano – objevují se problémy, mám víc času myslet na sebe, začínám vidět některé věci jinak.

LN Jak na vás coby odborníka působí jeho rozhovor pro MF Dnes? Vydali se správnou cestou a je tento postup - „být de facto průvodcem člověka, který trpí bulimií“ - tím nejvhodnějším?

Nevím. Její postoj a odhodlání se mi líbí. Zvláště v kontextu vrcholového sportu je na místě tahle rizika připomenout, na druhé straně to může být pro někoho výzva. Ta nejrizikovější část populace – trochu silnější holčička, která si přijde nezajímavá – se může v jejím příběhu shlédnout, bude se chtít přiblížit svému ideálu alespoň tím, že budou zvracet. Může jednoduše reagovat jinak než si dokážeme představit. Pro sportovní trenéry by to ale měla být doporučená četba a pro velkou část populace připomenutí, že za všechno se platí.

LN Vy máme podobné zkušenosti se sportovkyněmi a sportovci také. Je vlastně pak rozdíl v přístupu ke sportovci s tímto problémem a k „obyčejnému“ člověku, který má normální práci od 8 od půl páté?

Setkal jsem se s tím u vrcholových sportovců, hereček, modelek... Žádný rozdíl v přístupu není, ani by být neměl- Často je ani nepoznám, kdo u mě byl, mi často řeknou až poté sestřičky.

LN Existuje nějaký ověřený postup, jak s tímto problémem pracovat?

Trpělivě, věcně a v reálném životním kontextu. Na léčbu PPP není žádný jednoduchý trik, pátrat po prapříčině totiž většinou nepomáhá.

LN A lze nějak obecně poradit těm, kteří se dostanou do podobné situace jako Koukalová a také nejbližším v jejich okolí?

Vždy pomáhá zdravý rozum, smysl pro přiměřenost v jídle i ve sportu. Pozor na „zdravé potraviny“, diety, ale i filosofii „zatnutých zubů“.

LN Koukalová mluví o tom, že se rozhodla vše prozradit ve své knize protože „nechce, aby se další mladí sportovci stali oběťmi vlastní nevědomosti.“ Jste za to rád (s ohledem na skutečnost, že o tomto tématu publikujete, přednášíte)? Může to pomoct?

Jsem rád, určitě může. Zároveň se ale bojím, aby někdo nezačal – protože o tom slyšel, nebo o tom četl – zvracet, nebo dokonce jíst vlhčené tampony.