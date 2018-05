EXPERT Janecký: Po dvou gólech bylo rozhodnuto, takhle by Francouzi neporazili nikoho

PRAHA Čeští hokejisté zdolali ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu Francii vysoko 6:0 a hodně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. „Francie vstoupila do zápasu bojácně a po dvou gólech bylo rozhodnuto,“ hodnotí výkon svěřenců Josefa Jandače bývalý útočník a bronzový medailista z olympiády v Albertville Otakar Janecký.

Češi zápasu od začátku jasně dominovali a pohodlně zvítězili. Jak se vám osobně utkání líbilo?

Pro českého fanouška je asi příjemné, že jsme dali šest gólů, ale hokejově to moc ke koukání nebylo. Francie po úvodních dvou gólech Pastrňáka působila hodně odevzdaně a od té chvíle bylo prakticky rozhodnuto. Bylo to jen o tom, jakou snahu vyvineme a kolik gólů dokážeme vstřelit.

Spekulovalo se, že by Francie mohla český tým prověřit víc než Bělorusko, nakonec to byl asi ještě jednoznačnější zápas. Souhlasíte?

Každý zápas je úplně jiný, takže se to těžko porovnává, ale Francie do souboje s Českem vstoupila hodně bojácně a prakticky jen bránila. Nevím, jestli je zastrašil náš výkon proti Rusku, ale byli opravdu hodně pasivní a jak dostali dva góly, bylo rozhodnuto. S takovým výkonem by na turnaji neporazili snad nikoho.

Čechům se stále nedaří přesilovky, proti Francii proměnili jedinou ze sedmi pokusů. Čím to je?

Soupeři si na ně dávají velký pozor, ještě o to větší, když přijeli Davidové Pastrňák s Krejčím. Mám ale pocit, že nám trochu chybí větší pohyb v útočném pásmu, ale věřím, že to vylepšíme, až půjde do tuhého.

Trenér Jandač zatím rovnoměrně rozkládá zátěž mezi oba brankáře Davida Ritticha i Pavla Francouze. Komu byste dal vy přednost ve čtvrtfinále?

Tohle je světový šampionát a pro kluky jsou to poslední zápasy v letošní sezoně, všichni mají odehráno letos už dost a z herního rytmu jedním utkáním nevypadnete. Věřím oběma našim gólmanům, že blížící se čtvrtfinále zvládnou odchytat.

Mají výkony našeho týmu po slabším začátku stoupající tendenci?

Určitě. Hlavní příčinou našich zlepšených výkonů je to, že dorazily posily z Bostonu. Pastrňákovi s Krejčím se hodně podařilo pozvednout naši ofenzivu, která byla v úvodu turnaje slabší. Ostatní kluci se jim podle mě snaží vyrovnat a v týmu panuje díky nim herní pohoda. Věřím, že na turnaji můžeme dojít daleko a nemusíme se bát žádného soupeře.

Co čekáte od pondělního zápasu s Rakouskem?

Bylo by skvělé, kdyby se nám zase podařilo rychle skórovat, jako jsme to zvládli v posledních dvou utkáních. Rakousko je přeci jen jiný tým než Francie. Hrají tvrdší hokej, takový kanadský styl. Pokud ale budeme pokračovat v našich výkonech, neměli bychom mít větší problém.

Nemáte obavu, že před čtvrtfinále Češi odehrají poslední tři zápasy proti papírově slabším soupeřům? Přeci jen po duelech s Běloruskem, Francií a Rakouskem přijde najednou klíčové čtvrtfinále…

Je fakt, že to možná pro kluky bude trochu složitější zapnout zase na plné obrátky. Kdyby nám program přidělil na závěr skupiny tři těžké zápasy a my třikrát prohráli, tak bychom nebyli psychicky v pohodě. Takhle si můžeme nějaké věci vyzkoušet, dostatečně si odpočinout a pokusit se po letech uspět.