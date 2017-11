Evropská liga: v play off je nováček z Östersundu, slaví také Nice a Villarreal

Praha Celkem jedenáct týmů si dnes zajistilo postup do vyřazovací části fotbalové Evropské ligy. Ve skupině A, kde je i pražská Slavia, se to povedlo Villarrealu a play off mají jisté také Plzeň, Nice, Salcburk, AC Milán, Braga, Bergamo, Lyon, Partizan Bělehrad, San Sebastian a pohárový nováček Östersund. Už dříve postoupily Dynamo Kyjev, Lazio Řím, Zenit Petrohrad, FCSB a Arsenal.

Astana - Villarreal 2:3 (1:1), Maccabi Tel Aviv - Slavia Praha 0:2 (0:1) Skupina B: Partizan Bělehrad - Young Boys Bern 2:1 (1:1), Skënderbeu Korcë - Dynamo Kyjev 3:2 (1:1)

Partizan Bělehrad - Young Boys Bern 2:1 (1:1), Skënderbeu Korcë - Dynamo Kyjev 3:2 (1:1) Skupina C: Ludogorec Razgrad - Basaksehir 1:2 (0:2), Braga - Hoffenheim 3:1 (1:0)

Ludogorec Razgrad - Basaksehir 1:2 (0:2), Braga - Hoffenheim 3:1 (1:0) Skupina D: AC Milán - Austria Vídeň 5:1 (3:1), AEK Atény - Rijeka 2:2 (1:2)

AC Milán - Austria Vídeň 5:1 (3:1), AEK Atény - Rijeka 2:2 (1:2) Skupina E: Everton - Bergamo 1:5 (0:1), Lyon - Apollon Limassol 4:0 (2:0)

Everton - Bergamo 1:5 (0:1), Lyon - Apollon Limassol 4:0 (2:0) Skupina F: Lokomotiv Moskva - FC Kodaň 2:1 (1:1), Šeriff Tiraspol - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Lokomotiv Moskva - FC Kodaň 2:1 (1:1), Šeriff Tiraspol - Fastav Zlín 1:0 (1:0) Skupina G: Viktoria Plzeň - FCSB 2:0 (0:0), Lugano - Hapoel Beer Ševa 1:0 (0:0)

Viktoria Plzeň - FCSB 2:0 (0:0), Lugano - Hapoel Beer Ševa 1:0 (0:0) Skupina H: BATE Borisov - CZ Bělehrad 0:0 (0:0), Kolín n. Rýnem - Arsenal 1:0 (0:0)

BATE Borisov - CZ Bělehrad 0:0 (0:0), Kolín n. Rýnem - Arsenal 1:0 (0:0) Skupina I: Salcburk - Guimaraes 3:0 (2:0), Konyaspor - Olympique Marseille 1:1 (0:0)

Salcburk - Guimaraes 3:0 (2:0), Konyaspor - Olympique Marseille 1:1 (0:0) Skupina J: Östersund - Luhansk 2:0 (1:0), Bilbao - Hertha Berlín 3:2 (1:2)

Östersund - Luhansk 2:0 (1:0), Bilbao - Hertha Berlín 3:2 (1:2) Skupina K: Lazio Řím - Arnhem 1:1 (1:1), Nice - Waregem 3:1 (2:0)

Lazio Řím - Arnhem 1:1 (1:1), Nice - Waregem 3:1 (2:0) Skupina L: Rosenborg Trondheim - San Sebastian 0:1 (0:0), Zenit Petrohrad - Vardar Skopje 2:1 (2:0)

Villarrealu zajistilo jarní play off vítězství 3:2 v Astaně. Hosté prohrávali po brance Kabanangy, ale ještě v prvním poločase srovnal Raba a po pauze dvěma góly otočil skóre střídající Bakambu. V závěru sice snížil Twumasi, už to však bylo příliš pozdě na další zvrat a Astana přišla o sedmnáctizápasovou sérii domácí neporazitelnosti.

Prohra kazašského celku znamená, že Slavia, která ve druhém utkání skupiny A porazila 2:0 Maccabi Tel Aviv, svede v posledním kole přímý duel o postup právě s Astanou. Za dva týdny Pražanům stačí k postupu uhrát bod.

Östersundu zajistilo místo v play off vítězství 2:0 nad Luhanskem, o kterém rozhodly vlastní gól Grečyškyna a branka Ghoddose. Výběr trenéra Grahama Pottera se do vyřazovací fáze Evropské ligy probojoval jako vůbec první švédský tým v historii.

Z prvního místa do play off prošel Arsenal, přestože prohrál 0:1 v Kolíně nad Rýnem. Londýnskému celku, v jehož brance dostal před Čechem tradičně přednost Ospina, totiž pomohla bezbranková remíza BATE Borisov a Crvené Zvezdy Bělehrad.

Ve velkém stylu si zajistilo druhé kolo Bergamo, když vyhrálo na hřišti Evertonu 5:1 a postaralo se o nejtěžší domácí prohru anglických klubů od března 1996. Everton má navíc na kontě po pěti kolech jediný bod, což je také v této fázi nejhorší pohárové vystoupení anglických klubů od sezony 1995/1996.

Stejným skóre zvítězil také AC Milán nad Austrií Vídeň, zatímco Lyon vyhrál 4:0 nad Apollonem Limassol. O překvapení se vítězstvím 3:2 nad Dynamem Kyjev postaralo Skënderbeu Korcë. Albánský celek zaznamenal první vítězství v probíhajícím ročníku Evropské ligy.

Skupina A: 1. Villarreal 5 3 2 0 10:5 11 2. Slavia Praha 5 2 2 1 6:5 8 3. Astana 5 2 1 2 9:7 7 4. Maccabi Tel Aviv 5 0 1 4 0:8 1

Skupina B: 1. Dynamo Kyjev 5 3 1 1 11:8 10 2. Partizan Bělehrad 5 2 2 1 7:5 8 3. Skënderbeu Korcë 5 1 2 2 5:8 5 4. Young BoysBern 5 0 3 2 5:7 3

Skupina C: 1. Braga 5 3 1 1 8:6 10 2. Ludogorec Razgrad 5 2 2 1 6:4 8 3. Basaksehir 5 1 2 2 5:7 5 4. Hoffenheim 5 1 1 3 7:9 4

Skupina D: 1. AC Milán 5 3 2 0 13:4 11 2. AEK Atény 5 1 4 0 6:5 7 3. Rijeka 5 1 1 3 9:12 4 4. Austria Vídeň 5 1 1 3 9:16 4

Skupina E: 1. Bergamo 5 3 2 0 13:4 11 2. Lyon 5 3 2 0 11:3 11 3. Apollon Limassol 5 0 3 2 5:11 3 4. Everton 5 0 1 4 4:15 1

Skupina F: 1. Šeriff Tiraspol 5 2 3 0 4:2 9 2. Lokomoti Moskva 5 2 2 1 7:4 8 3. FC Kodaň 5 1 3 1 5:3 6 4. ZLÍN 5 0 2 3 1:8 2

Skupina G: 1. FCSB 5 3 1 1 8:5 10 2. PLZEŇ 5 3 0 2 11:8 9 3. Lugano 5 2 0 3 7:10 6 4. Hapoel Beer Ševa 5 1 1 3 5:8 4

Skupina H: 1. Arsenal 5 3 1 1 8:4 10 2. Kolín n. R. 5 2 0 3 7:7 6 3. CZ Bělehrad 5 1 3 1 2:2 6 4. BATE Borisov 5 1 2 2 6:10 5

Skupina I: 1. Salcburk 5 3 2 0 7:1 11 2. Olympique Marseille 5 2 1 2 4:4 7 3. Konyaspor 5 1 2 2 3:5 5 4. Guimaraes 5 1 1 3 4:8 4

Skupina J: 1. Östersund 5 3 1 1 7:3 10 2. Bilbao 5 2 2 1 6:5 8 3. Luhansk 5 2 0 3 3:7 6 4. Hertha Berlín 5 1 1 3 5:6 4

Skupina K: 1. Lazio Řím 5 4 1 0 10:4 13 2. Nice 5 3 0 2 12:6 9 3. Waregem 5 1 1 3 5:11 4 4. Arnhem 5 0 2 3 4:10 2