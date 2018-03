Evropská liga: Atlético vyhrálo i v Moskvě, ve čtvrtfinále také nováček z Lipska

PRAHA Fotbalisté Atlética Madrid vyhráli v Evropské lize rozdílem třídy i osmifinálovou odvetu s Lokomotivem Moskva a postoupili do čtvrtfinále. Do něj prošlo při premiérové účasti v pohárech také Lipsko, které vyřadilo Zenit Petrohrad. O překvapení se postaral Salcburk, který si nečekaně poradil s Borussií Dortmund.

Atlético před týdnem doma zvítězilo jasně 3:0 a dnes v Rusku i díky dvěma gólům Fernanda Torrese uspělo 5:1. Dvojnásobný přemožitel Zlína ze základní skupiny držel s favoritem krok jen v prvním poločase, kdy na úvodní gól Correy dokázal rychle odpovědět Rybus. Po přestávce vrátil hostům vedení Níguez a po něm se dvakrát prosadil Torres, který na 3:1 zvýšil z penalty.

Odvetná osmifinále Evropské ligy Lokomotiv Moskva - Atlético Madrid 1:5 (1:1)

Branky: 20. Rybus - 65. z pen. a 70. Torres, 16. Correa, 55. Níguez, 85. Griezmann. První zápas 0:3, postoupilo Atlético.. Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1)

Branky: 74. Williams - 38. Payet z pen., 52. Ocampos. ČK: 77. Aduriz (Bilbao). První zápas 1:3, postoupil Olympique. Zenit Petrohrad - Lipsko 1:1 (1:1)

Branky: 45.+1 Driussi - 22. Augustin. První zápas 1:2, postoupilo Lipsko. Dynamo Kyjev - Lazio Řím 0:2 (0:1)

Branky: 23. Lucas, 83. De Vrij. První zápas 2:2, postoupilo Lazio. Arsenal - AC Milán 3:1 (1:1)

Branky: 39. z pen. a 86. Wellbeck, 71. Xhaka - 35. Calhanoglu. První zápas 2:0, postoupil Arsenal. Salcburk - Dortmund 0:0

První zápas 2:1, postoupil Salcburk. Lyon - CSKA Moskva 2:3 (0:1)

Branky: 58. Cornet, 71. Díaz - 39. Golovin, 60. Musa, 65. Wernbloom. První zápas 1:0, postoupil CSKA Moskva.

Skóre pět minut před koncem po povedené individuální akci a technické střele uzavřel Griezmann. Atlético tak po triumfech v Evropské lize z let 2010 a 2012 může stále živit naději na třetí celkové prvenství, kterým by vyrovnalo rekord Sevilly v novodobé historii soutěže.

Lipsko v Petrohradu sice zahodilo penaltu, ale remíza 1:1 mu po domácí výhře 2:1 stačila k postupu. Hosty poslal do vedení Augustin, ale v nastavení první půle vyrovnal Driussi. Osm minut před koncem mohl z pokutového kopu rozhodnout Werner, ale nedal.

Lipsko to však mrzet nemuselo a jako první východoněmecký celek po 27 letech dokázalo dojít do čtvrtfinále evropského poháru. Před ním se to naposledy podařilo Dynamu Drážďany, které si v roce 1991 zahrálo ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy mistrů.

Ve čtvrtfinále je po výhrách 3:1 a 2:1 nad Bilbaem také Marseille. A stejně jako v minulém kole proti Spartaku Moskva, kdy při zásahu proti chuligánům zemřel jeden z policistů na infarkt, provázely i dnes utkání baskického celku násilnosti fanoušků. Podle agentury AP dva členové bezpečnostní služby utrpěli lehká zranění a tři příznivci Olympique byli zadrženi.

Překvapení dokonal Salcburk, který vyřadil Dortmund. Na hřišti Borussie zvítězil 2:1 a dnes mu postup přes loňského čtvrtfinalistu Ligy mistrů a finalistu prestižní soutěže z roku 2013 zajistila bezbranková remíza. Salcburk se stal prvním rakouským čtvrtfinalistou v pohárech od roku 2005 a zaznamenal nejlepší pohárový výsledek od roku 1994, kdy došel do finále Poháru UEFA.

Odvetu po výhře 2:0 ze San Sira zvládl i Arsenal. Londýnský celek, který v Evropské lize startuje poprvé po nepřetržitých 18 letech v Lize mistrů, si bez Petra Čecha v brance poradil 3:1 s AC Milán. Dva góly dal Wellbeck. Arsenal si zahraje první čtvrtfinále evropských pohárů od roku 2010.

Lazio Řím po domácí remíze 2:2 rozhodlo o postupu vítězstvím 2:0 na hřišti Dynama Kyjev. Ve čtvrtfinále je i CSKA Moskva, který sice před týdnem doma prohrál 0:1 s Lyonem, ale v odvetě ve Francii zvítězil 3:2. Čtvrtfinále se losuje v pátek.