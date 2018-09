Ester musí mít možnost si sponzory vybrat sama, o státní peníze nejde, tvrdí manažeři Ledecké

Spor kolem reprezentační smlouvy dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké nevznikl kvůli výši státní podpory, kterou prostřednictvím svazu dostává, ale kvůli omezujícím podmínkám svazu pro výběr komerčních sponzorů. Tvrdí to agentura Sport Invest, která za Ledeckou smlouvu vyjednává. Nový návrh, který po úterním jednání výkonného výboru podepsali funkcionáři svazu, ještě manažeři Ledecké neviděli. Není proto jasné, zda byla problematická pasáž nějak upravena.

Šéf Sport Investu David Trávníček se na středeční tiskové konferenci pozastavil nad tím, že svaz zveřejnil podrobné finanční podmínky návrhu smlouvy. „To se ve slušné společnosti nedělá. Ty peníze nejsou svazu. Svaz je jen průtokovým ohřívačem peněz z ministerstva školství,“ řekl.



Jádro sporu je navíc podle něj úplně jinde. „Svaz nás svým jednáním omezuje. Omezuje svobodu Ester při výběru komerčních partnerů,“ řekl Trávníček.

Problém se podle něj netýká rozsahu reklamních ploch na oblečení Ledecké, ale podmínek, které si svaz stanovil pro výběr jejích sponzorů. „V okamžiku, kdybychom podepsali smlouvu navrženou před koncem srpna, tak by se Ester připravila dobrovolně o komerční prostředky. Ve čtyřletém období by to byl v Ultimáta neřešíme, tvrdí manažeři. Žádné nedáváme, kontruje svaz součtu řádově její celoroční rozpočet,“ řekl Trávníček.

Konkrétní částky s odkazem na obchodní tajemství nespecifikoval, ale popřel informaci svazu, že jen na kombinéze pro alpské lyžování má jeho agentura k dispozici plochy v hodnotě zhruba 20 milionů korun. „Celková částka za reklamy na kombinéze je nižší a odlišná od částky, o které mluví svaz,“ poznamenal jen.

Ultimáta neřešíme, tvrdí manažeři. Žádné jsme nedali, kontruje svaz

Sport Invest také trvá na tom, že svaz dával Ledecké ultimátum. Novinářům jeho zástupci předložili dopis podepsaný šéfem svazu Lukášem Sobotkou, ve kterém je uvedeno, že pokud Ledecká nepodepíše reprezentační smlouvu do 31. srpna, přijde o statut reprezentanta ČR, bude jí zastaveno veškeré financování a nebude přihlašována na závody.



Svaz v úterý tvrdil, že současné spory nebrání tomu, aby přihlásil Ledeckou na závody v Chile a další podniky mezinárodní federace FIS. Problém by mohl nastat na začátku Světového poháru, pro který je z pohledu svazu reprezentační smlouva nezbytná.

Sport Invest hodlá se zástupci svazu o podmínkách reprezentační smlouvy pro Ledeckou vyjednávat dál. Ředitel Trávníček dnes dostal od šéfa svazu Sobotky SMS zprávu se žádostí o setkání, schůzka by podle něj byla možná ve čtvrtek dopoledne.