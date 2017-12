Ester Ledecká. Lyžařský úkaz, kterého si všimli také v New York Times

PRAHA I pravděpodobně nejznámějším novinám planety už stála za velký profilový text. Ester Ledecká v kanadském Lake Louise jen potvrdila své možnosti na lyžích. Na snowboardu pak má v únoru vybojovat olympijskou medaili.

Kolem téhle slečny se dějí docela podivuhodné věci. V pořádné kanadské fujavici si nejprve vyrovná kariérní maximum - a o den později dokonce Ester Ledecká poté, co kvůli výpadku elektřiny musela na start rolbou místo lanovkou, srovná 32 let starý nejlepší český zápis ve sjezdu. Tedy v královské disciplíně.

A teď to nejlepší ze všeho: obojí ve Světovém poháru zvládla na lyžích čili ve své druhé specializaci!

„Je inspirativní být tady mezi všemi hvězdami. Snažím se jich zuby nehty držet a propracovávat se postupně dopředu. Myslím, že se mi to i daří, ale životní jízda snad teprve přijde,“ vzkazovala Ledecká z kanadského Lake Louise.

V pátek na šťastné dělené 13. pozici, v sobotu dokonce na 7. místě.

To jsou ve světě alpského lyžování pro závodnici ze země, kde má nejvyšší hora lehce přes 1 600 metrů, výtečná čísla. Ve sjezdu byla ve Světovém poháru tak vysoko naposledy olympijská medailistka Olga Křížová-Charvátová: v březnu 1985, rovněž v Kanadě, jen v Banffu.

Ona je díky bronzu ze Sarajeva českou legendou. Predikovat sportovní osud pro někoho, komu je 22 let, je z logiky věci dost ošidná disciplína, přesto má Ledecká našlápnuto na velké věci. To je jisté už teď.



A nemění se to ani poté, co Ledecká upadla v nedělním superobřím slalomu. Sice skončila v ochranné síti, ale pak sjela do cíle. Nic vážného se české naději nepřihodilo. Jako by to jen potvrdilo: s Ester není nikdy nuda.

Ester trénuje vždycky naplno

Její tým za každé vyřčené slovo „olympiáda“ platí do kasy po deseti eurech. Nechtějí tím zvyšovat tlak, nechtějí upozaďovat jiné závody, což se vzhledem k současné fazóně v Lake Louise jeví jako dobrá strategie. „Pro mě i pro ně (tým) by to mělo být stejně důležité jako všechny ostatní svěťáky,“ říkala Ledecká na startu sezony.

Buď jak buď, o nejcennější výsledek pojede v únoru v Jižní Koreji, na svazích v Bokwangu. Na snowboardu je mistryní světa, dvojnásobnou vítězkou Světového poháru. Medaile se - proč to neříct - čeká.

O vývoj téhle nadšenkyně do všemožného sportování (od kickboxu přes windsurfing po plážový volejbal) se starají i sourozenci Ondřej a Tomáš Bankové. „Mám takový zvláštní úkol - trénovat s ní na lyžích tak, aby byla dobrá na snowboardu,“ líčí Tomáš Bank. „Což je hodně těžké, ale Ester to tak hrozně baví, že vždycky trénuje naplno a na to druhé v tu chvíli nemyslí.“

Na lyžích se otevírají šance hlavně ve sjezdu. S tím přichází první paradox sezony: kvůli termínové kolizi se závody na „prkně“ má Ledecká v plánu absolvovat na zimní olympiádě na lyžích obří a superobří slalom. Jinak to nešlo, což přináší paradox číslo dvě - může to vlastně být výhoda, neboť na snowboardu pojede paralelní obří slalom. Tedy podobnou disciplínu.

Když volají z New York Times

To, jak zdatně Ledecká mixuje oba sporty, nelze přehlížet - na zimních hrách se může stát první „obojživelnicí“ dějin. I proto jí před týdnem věnoval velký profil list New York Times, jedny z nejprestižnějších novin planety. „Kdyby byla Američankou a hrála na takhle vysoké úrovni zároveň tenis a golf, je každý večer v televizi. Zimní sporty to mají trochu jinak, ale pro mě je jedním z nejlepších sportovců planety,“ cituje deník Justina Reitera, snowboardového kouče Ledecké z USA.

Kariéra dcery zpěváka Janka a krasobruslařky Zuzany teď zkrátka nabírá rychlost podobně, jako když Ledecká sviští po svazích.

Má kolem sebe silný tým, jehož přínos stále vyzdvihuje. „Je před námi pořád hodně práce,“ opakovala i po 7. místě z Lake Louise.

Což vypadá jako ten nejlepší možný přístup, aby sportovní úkaz jménem Ester jen tak nevyvanul. Ať už na snowboardu, nebo na lyžích.