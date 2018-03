Erbanové celkový triumf ve Světovém poháru těsně unikl, na pětistovce byla čtvrtá

Finále SP v rychlobruslení v Minsku MUŽI: 500 m: 1. Smeekens 34,83, 2. Ntab 34,94, 3. Otterspeer (všichni Niz.) 34,97.

Konečné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Holmefjord Lorentzen (Nor.) 716, 2. Otterspeer 568, 3. R. Mulder (Niz.) 556. 1500 m: 1. Pedersen (Nor.) 1:45,46, 2. Juskov (Rus.) 1:45,63, 3. Johansson (Nor.) 1:45,99.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Juskov 520, 2. Pedersen 385, 3. Krol (Niz.) 320. Závod s hromadným startem: 1. Schouten (Niz.) 65 b., 2. Nakamura (Jap.) 43, 3. Semerikov (Rus.) 21.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Swings (Belg.) 234, 2. Giovannini (It.) 226, 3. I Sung-hun (Korea) 218. Týmový sprint: 1. Norsko 1:20,89, 2. Polsko 1:22,11, 3. Rusko 1:22,54.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Norsko 370, 2. Rusko 314, 3. Kanada 300. ŽENY: 500 m: 1. Golikovová (Rus.) 38,08, 2. Herzogová (Rak.) 38,11, 3. Fatkulinová (Rus.) 38,20, 4. ERBANOVÁ (ČR) 38,29.

Konečné pořadí SP (po 11 závodech): 1. Herzogová 795, 2. ERBANOVÁ 786, 3. Golikovová 709. 1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:56,36, 2. Leenstraová 1:57,23, 3. Van Beeková (obě Niz.) 1:57,98, ...7. ZDRÁHALOVÁ (ČR) 1:59,52.

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. M. Takagiová 550, 2. Leenstraová 390, 3. Šichovová (Rus.) 281, ...12. ZDRÁHALOVÁ 133, 22. SÁBLÍKOVÁ (ČR) 66. Závod s hromadným startem: 1. Satová (Jap.) 60 b., 2. Blondinová (Kan.) 40, 3. Lollobrigidaová (It.) 25.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Lollobrigidaová 324, 2. Satová 290, 3. Blondinová 257, ...20. ZDRÁHALOVÁ 40, 29. KERSCHBAUMMAYER (ČR) 8. Týmový sprint: 1. Rusko 1:28,24, 2. Nizozemsko 1:28,57, 3. Norsko 1:28,66.

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Rusko 350, 2. Norsko 344, 3. Nizozemsko 230.