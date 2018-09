Erbanová nekončí. Místo rychlobruslení chce zkusit jiný sport, říká její šéf

„Vždy šla tvrdě za úspěchem,“ vzpomíná na Karolínu Erbanovou bývalý reprezentant Zdeněk Haselberger. Znal ji od prvních krůčků v reprezentaci, trénoval s ní kdysi v Novákově skupině, pozoroval i vývoj jejího profesního vztahu s trenérem Novákem. „Nechápu Kájino rozhodnutí skončit,“ říká.



Dokud trénovala ve vaší skupině pod vedením Petra Nováka, jak moc složitá pro ni byla speciální sprinterská příprava?

Ten náš tým neměl zpočátku skoro žádné peníze, trénoval, jak to šlo, a o žádné specializaci se mluvit nedalo. Navzájem jsme si pomáhali. Později se Kája víc viděla coby sprinterka a přála si sprinterské tréninky. V žádném případě to nebylo tak, že by jí je Petr znemožňoval. I já jsem jí často rozjížděl tempo před závody a na kempech. Jasně, Petr měl předtím jinou vizi. Ale když pochopil, že 1 500 a 3 000 metrů jezdit nebude, tak opravdu trénovala sprinty.

Přesto je pochopitelné, že v roce 2014 zatoužila vyzkoušet si přípravu ve specializované sprinterské skupině v Nizozemsku, ne?

Chápu, že odešla do Holandska. Holanďani mají kolem 50 špičkových sprinterů a mezi nimi se určitě naučí víc než mezi pěti nebo sedmi vytrvalci. Nelze jí ten odchod mít za zlé. Spíš tehdy v naší skupině padaly otázky: Jak tam chce existovat?

Zvládla to, i když to bylo složité.

Ano. Kája se vždy věnovala sportu na 100 procent a dávala do sportu všechny dostupné prostředky.

Vztahy mezi ní a Petrem Novákem se už v roce 2014 pokazily. Především proto, že trenér její odchod těžce skousával?

Nekomunikovali a určitá slova toho druhého, která jim někdo donesl, byla třeba někým i přetočena. A pak už to mohlo jít do ostrosti, kdy na sebe začali být alergičtí. Měli si ty věci vyjasnit. Petr není typem člověka, který by házel klacky pod nohy. Někdy si nebral servítky, to platilo i s Martinou nebo se mnou. Vynadal nám i za maličkosti, ale pak jsme zase jeli dál.

Teď už rozhodnutí Erbanové podle vás nelze zvrátit?

Kája je hrozně fajn holka, má své chyby, ale ty máme každý, včetně Petra. Důležité je brát člověka také s jeho chybami. Petr lidi takhle bral, dával jim i druhou šanci.

Proč by si tedy ještě s Erbanovou nemohli sednout a najít pro oba přijatelnou cestu?

Mně nejde do hlavy, proč to Kája neudělala hned a často za sebe nechala mluvit s Petrem jiné členy rodiny. Teď je to celé zvláštní. Kája si naplánuje trénink v Polsku a najednou vše ukončí. Tomu nerozumím.

Oficiálně byla pro ni spouštěčem kritika z úst Petra Nováka, která zazněla v deníku Právo.

Myslím, že tohle nebude pravda. Něco se ještě časem musí objevit, v čem byl zakopaný pes. Vrcholový sportovec na samé špici, kdy může těžit z dřiny předchozích let, to celé kvůli článku jen tak nezahodí.

Mohlo být příčinou jejího rozhodnutí, že svaz od ní chtěl poprvé podepsat reprezentační smlouvu? Nedostala strach, že ta smlouva ještě zhorší její často napjatou finanční situaci?

Co z doslechu vím, smlouva je teprve v rámci příprav. Je naprosto všeobecná a splňuje právní normy. Možná Kája nepochopila, že to, co momentálně od ní federace chce, není nic útočného ani sprostého, že to je pouze věc, na kterou nebyla zvyklá, ale která funguje všude. Fotbalista také neřekne: Ne, já na vás kašlu, žádnou reprezentační smlouvu nepodepíšu. Pak by to s ním totiž bylo jednoduché: nebude v reprezentaci.

Proč svaz přišel s těmito smlouvami až letos, po tolika letech?

Svaz dřív naprosto nefungoval. Teď jsou tam noví lidé, kteří se snaží dát do kupy věci, které měly být už dávno hotové. Ale rozhodně to není podle mě tak, že by svaz nějakému závodníkovi házel klacky pod nohy. Je mi z toho všeho smutno. Petr Novák i Kája jsou fajn lidi. Tráví život na cestách a na hotelích, aby udělali jméno našemu sportu. A pak se celé to úsilí smete ze stolu možná jen špatně vyjádřenými slovy. Opravdu mě udivuje, proč se to řeší až takhle drasticky.