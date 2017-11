Erbanová v Norsku na pětistovce těsně bez medaile. Ve světovém poháru už je pátá

STAVANGER Rychlobruslařka Karolína Erbanová si ve Stavangeru připsala nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, když obsadila čtvrté místo v závodě na 500 metrů. Z vítězství se radovala Japonka Nao Kodairaová, úřadující mistryně světa vyhrála i čtvrtou pětistovku v sezoně. Erbanová se v pohárovém hodnocení posunula na pátou příčku.

SP ve Stavangeru, 500 m ženy: 1. Kodairaová (Jap.) 37,07

2. Golikovová (Rus.) 37,85

3. I Sang-hwa (Kor.) 37,95

4. Erbanová (ČR) 38,03 Průběžné pořadí SP:

1. Kodairaová 400 bodů

2. I Sang-hwa 270

3. Herzogová (Rak.) 235

...

5. Erbanová 186.

„Jsem spokojená,“ řekla Erbanová, která v sobotu zajela čas 38,03 sekundy. O setinu zaostala za pátečním výkonem, kterým si vytvořila sezonní maximum. Ve výsledkové listině si však pětadvacetiletá česká reprezentantka oproti předchozímu závodu o jedno místo polepšila.

„Asi vteřinu mě zamrzelo, že jsem nebyla na bedně. Byla by to pěkná odměna. Pak jsem se na to koukla trochu s nadhledem. Kouknu se na časy, které jsem zajela, a stabilitu, kterou v závodění mám, což je pro mě v této části sezony hodně dobré,“ uvedla Erbanová, která měla v minulosti pomalejší začátky sezony a do optimální formy se dostala až po Vánocích.

Bezprostředně po dojetí byla Erbanová v čele průběžného pořadí, následně ji ale předstihla Ruska Angelina Golikovová a v poslední rozjížďce poté i Kodairaová a Korejka I Sang-hwa. Členku nizozemského týmu Afterpay nakonec od medaile dělilo osm setin sekundy - o dvě setiny více než v pátek. „Výkony jsou stabilní a hlavně se mi jede lépe a lépe. Není žádné kolísání, je to pevné a člověku to pak dodává sebevědomí do dalších startů,“ dodala Erbanová.



Sáblíková až v neděli



Kodairaová si ve Stavangeru připsala již deváté vítězství na pětistovce ve SP za sebou. Takovou sérii měla naposledy v letech 2007 a 2008 legendární německá sprinterka Jenny Wolfová, který vybojovala deset prvních míst v řadě.



Premiéru v divizi A na trati 1500 metrů dnes zažila Nikola Zdráhalová, která s časem 1:59,50 obsadila 17. místo. O 1,4 sekundy zaostala za svým osobním rekordem, který si vytvořila před týdnem v Heerenveenu. Z vítězství se radovala Miho Takagiová z Japonska.

Česká rychlobruslařská jednička a královna dlouhých tratí Martina Sáblíková ani v sobotu do programu SP ve Stavangeru nezasáhla. Trojnásobná olympijská vítězka by se měla představit jen v nedělním závodě na 5000 metrů.