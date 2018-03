‚El Trafico‘. Nové derby z Hollywoodu plné hvězd potřebuje název

Los Angeles Vzniká nová fotbalová rivalita, která může dorůst velkých rozměrů. O víkendu se poprvé střetnou nejúspěšnější fotbalový klub ve Spojených státech Los Angeles Galaxy s nově založeným Los Angeles FC. Meziměstské rivalitě dodává na atraktivitě i hlavní hvězda duelu, nová posila Galaxy Švéd Zlatan Ibrahimovič.

První známky rivality fotbalových klubů v Los Angeles byly ve znamení pouličních vandalů. Krátce poté, co pouliční umělec Diego Mendoza dokončil v losangeleské čtvrti Pico Union kresbu s logem fotbalového týmu Los Angeles FC, byla tato malba zničena vandaly skvrnami zlaté, bílé a modré barvy, což jsou barvy Los Angeles Galaxy.

fotbalista Zlatan Ibrahimovič po podpisu smlouvy s LA Galaxy

Byla to však spíše reakce na podobný kousek z minulého měsíce, kdy byla pouliční kresba s logem Galaxy v Hawhthorne Memorial Parku poškozena barvami LAFC zlatou a černou.

Teď se budou oba týmy moci poprvé střetnout na hřišti a očekává se velká bitva, kterou bude sledovat celá Amerika. Týmy už snad nemohou být rozdílnější a fandové si mohou snadno vybrat favorita.

Los Angeles Galaxy (v modrém) při utkání proti Vancouveru

Galaxy patří ke smetánce Major League Soccer, když je v deseti zakládajících klubech soutěže a má na svém kontě víc vítězství a víc titulů než ostatní. Za tým hrály hvězdy světového formátu jako David Beckham, Steven Gerrard, Robbie Kean, Landon Donovan, Bruce Arena a teď přivítali Galaxy sebevědomého Ibrahimoviče. Fanoušci staršího z losangeleských týmů jsou z bohatších vrstev a na utkáních je to vidět.

Zato LAFC je prozatím celek chudiny vytvořený snahou fanoušků o další sportovní klub v jednom z největších měst na světě. O jeho vznik se výrazně zasadili herec Will Ferrell, basketbalista Magic Johnson nebo spoluzakladatel YouTube Chad Hurley. Zatím odehrál jen dva zápasy (oba vyhrál) a hraje v černých dresech. Galaxy nastupují tradičně v bílých dresech.

Emmanuel Boateng z Los Angeles Galaxy (v modrém) hlavičkuje při utkání s Vancouverem

Před třemi lety skončil v LA celek Chivas USA, který s Galaxy sdílel stadion a spousta fandů od té doby odmítla přejít z rivality ke Galaxy. Teď mají novou modlu.

„Mezi Chivas a Galaxy byla spousta rozepří, takže jsem nikdy nemohl jen tak začít fandit Galaxy. Jsem rád, že mám koho podporovat,“ říká Rafa Gomez, bývalý šéf fanklubu Chivas a nyní jeden z mnoha příznivců LAFC.

„Jediné, na čem v této sezoně záleží, je skončit v tabulce výš než LAFC a ideálně vyhrát oba vzájemné zápasy proti nim. Chceme úspěch týmu, ale ještě víc chceme porazit LAFC,“ oponuje šéf fanoušků Galaxy Matthew Entrekin.

Oba tábory fanoušků mají při rýpání do soupeře z čeho vybírat. Příznivci nově založeného LAFC přezdívají rivalovi Carson Galaxym, podle toho, že nesídlí přímo v Los Angeles, ale na jižním přeměstí Carson. Galaxy zase říkají LAFC podle neúspěšného týmu, který zkrachoval Chivas 2.

Rýpají do sebe i vedení obou celků. Když Galaxy zjistili, že LAFC na čevencový vzájemný zápas uvolní pro fanoušky jejich týmu pouze povinné minimum 100 vstupenek, udělali to samé pro LAFC na sobotní duel. I tak to ale návštěvnosti neublíží, na sobotu už je přes týden vyprodáno a vstupenky se dají v přeprodeji koupit za cenu 1000 dolarů.

Rivalita zatím není na úrovni velkých evropských derby jako Manchester United - Manchester City, Everton - Liverpool, Barcelona - Real Madrid a spousta dalších, ale vypadá to, že k velké rivalitě souboj směřuje.

„Souboj zatím nemá historii jako jiná derby, ale potenciál k rivalitě je tu velký,“ tvrdí záložník LAFC Benny Feilhaber.

Médiím už se podařila vymyslet i chytlavá přezdívka právě podle souboje Realu s Barcelonou a jejich El Clásica. V Kalifornii půjde o „El Trafico“ kvůli vyhlášené tragické dopravě ve městě a španělským kořenům velké části obyvatelstva.

„Fanoušci jsou natěšení a my taky. Ve městě je cítit napětí. Fanoušci se mezi sebou nemají rádi a to je základ pořádne rivality. Už aby to vypuklo,“ přeje si obránce LAFC Jordan Harvey.