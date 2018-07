Dumoulin: ‚Podobná řešení jako u kauzy Froome ničí cyklistiku.‘ Šéf UCI se brání

Saint-Mars-la-Réorthe Přední nizozemský cyklista Tom Dumoulin dal jasně najevo své roztrpčení z toho, jakým způsobem byla začátkem týdne uzavřena kauza Chrise Froomea. Jeden z favoritů nadcházející Tour de France právě za hvězdným Britem je přesvědčený, že tím znovu utrpěla pověst cyklistiky.

Mezinárodní cyklistické unie UCI uzavřela případ po dlouhých devíti měsících necelý týden před startem Tour.

Froome nedostal žádný trest, ačkoliv při loňské Vueltě jeho vzorek moči vykázal dvojnásobně překročenou povolenou koncentraci salbutamolu, na jehož užívání má člen stáje Sky udělenou výjimku kvůli potížím s astmatem.



Ital Domenico Pozzovivo táhne Holanďana Toma Dumoulina (vpravo) a Brita Chrise Frooma.

Šéf UCI obhajoval rozhodnutí nepotrestat Frooma Rozhodnutí Mezinárodní cyklistické unie UCI nepotrestat Chrise Frooma za porušení antidopingových pravidel nebylo ovlivněno úmyslem pořadatelů Tour de France zakázat čtyřnásobnému vítězi účast ve slavném závodě. Prohlásil to šéf UCI David Lappartient. Froome na loňské Vueltě dvojnásobně překročil povolenou koncentraci salbutamolu, na jehož užívání musejí mít cyklisté s astmatem zvláštní povolení. Britský cyklista byl kvůli tomu vyšetřován, i přesto mohl závodit. Organizátoři Tour ale v neděli oznámili, že mu neumožní na svém závodě startovat. UCI den nato oznámila, že na základě vyšetřování Světové antidopingové agentury WADA nebude Frooma nijak trestat. Vzápětí mu organizátoři umožnili na Tour startovat. "Vím, že fanouškům i sponzorům to může připadat divné," řekl Lappartient v rozhovoru pro youtube kanál UCI. "Jeden den se objevilo jedno prohlášení a následující den další. Ale nejsou nijak propojené," přidal. "Konečné stanovisko pana Frooma k případu jsme obdrželi 4. června a zprávu od WADA jsme poté dostali 28. června. Až potom jsme měli vše potřebné ke konečnému závěru," dodal. "Plus samozřejmě musíme plně respektovat verdikt WADA. Oni jsou odborníci a jen oni můžou rozhodnout o tom, jestli se jednalo o porušení antidopingových pravidel, nebo ne," přidal Lappertient.

Sedmadvacetiletý Dumoulin (Sunweb), jenž loni vyhrál Giro d’Italia a letos byl za Froomem druhý, je jedním z mnoha, který se nezamlouvá uzavření kauzy bez logického odůvodnění.

„Je to něco neuvěřitelného,“ prohlásil Dumoulin. Ale okamžitě ujistil, že v tom není nic osobního vůči soupeři. „Neviním Froomea. Byl ostatně očištěný. Ale jak celá ta věc skončila...,“ podivoval se Nizozemec.

UCI uvedla v podstatě jen tolik, že dala na doporučení antidopingové agentury WADA, podle níž nejde o dopingový nález.

„Myslím, že celá ta záležitost se řešila hodně zmateně. Rozhodně ne tak, jak se řešit měla. A je to velmi nešťastné, protože to poškozuje reputaci cyklistiky. A přesně to tento sport nepotřebuje,“ zdůraznil Dumoulin.

Stejně jako Froome vyrazí v sobotu vstříc 3351 kilometrům 105. ročníku „Staré dámy“ s absolvovaným Girem v nohách. Sám už si - na rozdíl od Brita - tuto kombinaci vyzkoušel v roce 2016, jenže tehdy ani jeden z podniků nedokončil.

„V podstatě je to poprvé, co pojedu Giro i Tour. A chci skončit v konečném účtování co nejlépe. Momentálně se cítím dobře, ale teprve uvidíme, jestli to tak bude po dobu celých tří týdnů. Každopádně ale ze svého těla vyždímu úplně všechno,“ prohlásil Dumoulin.

Šéf UCI David Lappartient apeloval na fanoušky, aby respektovali Froomea a neopakovalo se něco podobného jako v roce 2015, kdy ho jeden z fanoušků polil kelímkem moči. Dumoulin se k tomu přes svá slova přidal.

„Nikdo si nezaslouží být politý močí. Ani Froome si nic takového nezaslouží. Ale i tak se budu držet o místo - možná raději o pět míst - pěkně za ním. Taková sprcha může velmi snadno minout cíl,“ plánoval s úsměvem Dumoulin.