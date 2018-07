Druhý grandslamový vavřín v řadě. Siniaková s Krejčíkovou ovládly také Wimbledon

Londýn České tenistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou vyhrály po antukovém Roland Garros čtyřhru také na trávě ve Wimbledonu. Turnajové trojky v Londýně v dnešním finále porazily krajanku Květu Peschkeovou s Američankou Nicole Melicharovou 6:4, 4:6 a 6:0.

Siniaková s Krejčíkovou navázaly ve Wimbledonu na Peschkeovou, která zde triumfovala v roce 2011. Ryze český pár vyhrál v All England Clubu po 28 letech; Jana Novotná s Helenou Sukovou slavily zisk trofeje v letech 1989 a 1990.



Siniaková s Krejčíkovou v prvním setu dvakrát vzaly servis zkušené Peschkeové a o vlastní přišly jen jednou při podání Siniakové. Dvaadvacetiletá dvojice se dobře doplňovala, hrála razantně od základní čáry a tolik nechybovala na síti.

Přes ztracenou sadu začaly Peschkeová s Melicharovou druhý set sebevědomě. Prohodily si strany na returnu a po dvojchybě Krejčíkové vedly 2:0. A i přes třetí ztrátu servisu Peschkeové v utkání dokázaly druhý set vybojovat.

