Dresy pro MS. Hitem je retro a trikoty Nigérie: ‚Vyvolávají pocity z mátové žvýkačky‘

Z německého dresu má Adidas 17 eur V byznysu s fanouškovskými artikly a dresy především se zvlášť při šampionátech točí opravdu tučné sumy. Výdělky oděvních firem a prodejců navíc ostře kontrastují s náklady na jejich výrobu. V minulých týdnech vypukl skandál v Anglii, jejíž sety replik originálních fotbalových dresů (tedy trikotu a šortek) se prodávají za historicky nejvyšší cenu 160 liber (v přepočtu zhruba 4720 korun). Vyšlo najevo, že si Nike nechalo oděvy pro reprezentaci šít v Bangladéši, kde jsou šičky placeny minimální mzdou ve výši 49 liber měsíčně (přibližně 1440 korun). Částka přitom Bangladéšanům nestačí ani k pokrytí základních životních potřeb. Přesné částky, které se v oblékání fotbalistů na mistrovství světa točí, nechtějí jednotlivé značky uvádět. Puma ale na dotaz LN odpověděla, že prodej dresů jednoho týmu pro ni představuje částku pohybující se v desítkách milionů eur. Dohody mezi týmy a vedením značek se odehrávají neveřejně. „Smlouvy se uzavírají na několik let dopředu a ostatní značky samozřejmě vědí, kdy končí,“ vysvětluje Lukáš Rolf z Adidasu. „Pak nastávají jednání za zavřenými dveřmi, kde padají nabídky v rámci sponzorství.“ Server ISPO, který přináší zpravodajství ze sportu a sportovního průmyslu, uvádí, že obléci německou reprezentaci stojí Adidas ročně kolem 80 milionů eur. Web dále analyzoval cenovku dresu, který vyjde průměrně na 90 eur. Z toho by mělo 40 eur jít do kapsy maloobchodníkovi, Adidas z každého trika utrží asi 17 eur. Náklady na výrobu a dopravu činí kolem 8,60 eura. Licenční poplatek německému fotbalovému svazu DFB má být 5,50 a německá vláda spolkne v dani asi 14,36 eura. Zbytek mají činit výdaje na marketing a distribuci. Během posledního mistrovství světa, pořádaného před čtyřmi lety v Brazílii, prodal Adidas přes tři miliony německých dresů. Za prodeje dresů všech devíti reprezentací, které odíval, kopaček, míčů a dalších reklamních předmětů měl tehdy utržit asi 2,1 miliardy eur. „Letos oblékáme tři favority na vítězství – Německo, Španělsko a Argentinu,“ uvedl ředitel značky Kasper Rorsted s vírou, že mistrovství v Rusku to předchozí v tržbách předčí. Adidas má tentokrát pod sebou ještě o tři týmy navíc. S Nike podepsalo dohodu deset reprezentací, Puma odívá čtyři, New Balance dvě a zbývající kvarteto si rozdělily Umbro, Hummel, Errea a Uhlsport.