Draft NHL: Zadina jde jako šestý do Detroitu, Kaut míří do Colorada

DALLAS Českého hokejového útočníka Filipa Zadinu z Halifaxu ze zámořské juniorské QMJHL si vybral jako šestku draftu NHL Detroit. V prvním kole se dočkal také útočník Martin Kaut z Pardubic, jehož si zvolilo na 16. pozici Colorado. Jedničkou se při výběru nováčků v Dallasu stal podle předpokladů švédský obránce Rasmus Dahlin z Frölundy, po kterém sáhlo Buffalo. Druhý přišel na řadu ruský útočník Andrej Svečnikov, jehož získala Carolina.

Jako trojku si zvolil Montreal finského útočníka Jesperiho Kontaniemiho z Ässätu Pori. Ještě před Zadinou přišli na řadu na čtvrté pozici americký útočník Brady Tkachuk z Boston University z NCAA (Ottawa) a pátém místě kanadský centr Barrett Hayton z Sault Ste. Marie z OHL (Arizona).



Osmnáctiletý pardubický odchovanec Zadina se stal nejvýše draftovaným českým hokejistou od roku 2015, kdy si rovněž jako šestku vybralo útočníka Pavla Zachu New Jersey. V některých žebříčcích byl český kanonýr řazen i na třetí pozici, ale nižší konečné pořadí jej příliš netrápilo.

„Jsem rád, že jsem v Detroitu. Je to skvělý klub a doufám, že mi bude vyhovovat,“ řekl Zadina na tiskové konferenci. „Nemůžu se dočkat, až budu mít příležitost dokázat, že to bylo pro klub dobré rozhodnutí,“ doplnil.

Martina Kauta si jako šestnáctého vybralo Colorado.

Zadina odešel do Halifaxu loni z Pardubic, poté co měl v extralize na kontě 29 zápasů a čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. V QMJHL odehrál v základní části 57 zápasů a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7).

Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce českého mužstva sedmi trefami a asistencí v sedmi utkáních. Byl zvolen do All Star týmu turnaje. Usiloval také o účast na seniorském MS, do konečného výběru se ale nedostal. Syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny má v reprezentaci na kontě už šest utkání a dva body za gól a asistenci.

Kaut v uplynulé sezoně v extralize nasbíral v 45 duelech včetně play off 21 bodů za 12 tref a devět přihrávek. Na šampionátu dvacítek si připsal sedm bodů (2+5) a v reprezentačním áčku už stihl devět utkání s bilancí osmi bodů (1+7). Minulý týden podstoupil operaci srdce v pražském IKEMu, ale draft v Dallasu mu neunikl.

Tři nejvýše postavení hráči draftu NHL 2018. Zleva jednička Švéd Rasmus Dahlin mířící do Buffala, do Caroliny půjde dvojka Andrej Švečnikov a do Montrealu trojka Jesperi Kotkaniemi.

Tak vysokou volbu Kaut ani nečekal. „Byl jsem opravdu překvapený, protože jsem před dvěma týdny měl nějaké problémy se srdcem, musel jsem na operaci a teď mě draftovalo Colorado. Je to neuvěřitelné,“ prohlásil Kaut, u něhož odhalila zdravotní komplikace lékařská prohlídka před fyzickými testy adeptů právě na draft NHL. Dahlin se stal jedničkou jako osmý Evropan v historii a druhý Švéd po Matsi Sundinovi, jehož draftoval na nejvyšší pozici v roce 1989 Québec. Dosud byl jediným evropským bekem zvoleným na první pozici Čech Roman Hamrlík, kterého si v roce 1992 vybrala Tampa Bay.

Jasný favorit byl před draftem trošku nervózní, přestože bylo víceméně jasné, že skončí v Buffalu. „Je to úžasné. Teď je to potvrzené. Byl jsem v Buffalu dvakrát a to město se mi líbí. Nemůžu se dočkat, až to všechno začne,“ prohlásil Dahlin, který má za sebou dvě sezony ve švédské lize a také start na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu.