Dostali jsme facku, musíme to tak vzít, řekl po pěti gólech brněnský gólman Čiliak

Třinec (Frýdecko-Místecko) Hokejisté Komety Brno v součtu minulé mistrovské sezony a současného tažení za obhajobou titulu začali i šestou sérii venku a až dnes v Třinci v úvodním finále prohráli první zápas. Úřadující šampioni navíc až v šestém zápase mimo svůj led v letošním play off premiérově poznali hořkost porážky. Podle brankáře Marka Čiliaka týmu dnešní zápas nevyšel a nepředvedl stabilní výkon.

„Dneska jsme nehráli dobře. Nepředváděli jsme to, co jsme chtěli. Dostali jsme na začátku facku. Lepší teď v prvním zápase než potom. Musíme to tak vzít a zítra začít úplně jinak. Ale jdeme dál, druhý zápas zase bude úplně jiný,“ řekl novinářům Čiliak po porážce 1:5.



Slovenský gólman Komety vládl po semifinále statistikám play off s průměrem 1,52 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 94,66 procenta. Trápil v boji o finále střelce nejproduktivnějšího týmu základní části Plzně, ale dnes inkasoval pětkrát. Tolik branek Kometa za poslední dva roky kralování v play off dostala poprvé.

„Všechno se dá chytit. Ta druhá branka byla taková divná,“ přemýšlel Čiliak, zda nemohl lépe vykrýt střelu Lukáše Krajíčka, který v šesté minutě z levého kruhu zvýšil na 2:0. „Před třetím gólem jsem vyhodil puk (do hlediště), to musím hrát o plexisklo,“ vyčítal si především dvouminutový trest, který Oceláři proměnili ve 23. minutě ve vedení 3:1.

Dnešní zápas ale Čiliak hned hodí za hlavu. „Všichni víme, že umíme hrát lépe. Od prvního do posledního hráče to dneska nebylo ideální. Ale nic se neděje. Něco jsme si k tomu řekli a tím to hasne a zítra je nový zápas,“ podotkl Čiliak.

„Musíme hrát náš hokej, dneska jsme nehráli, co máme hrát. Třinec nás nepřekvapil, věděli jsme, že budou hrát útočný hokej. Ale dělali jsme chyby, mnou počínaje a skoro všichni. Musíme to celé zlepšit. Nikdo nevěší hlavy. Nebyl to čtvrtý zápas, hraje se na čtyři vítězné. Zítra musíme šlapat,“ zopakoval Čiliak.