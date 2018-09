Dostál vychytal čtvrté čisté konto v lize v řadě. Dostat se na první místo byla velká motivace, říká

PRAHA Podle brankáře Stanislava Dostála byl možný posun na první místo ligové tabulky pro zlínské fotbalisty jednou z hlavních motivací do páteční předehrávky 8. kola na půdě Bohemians 1905. "Ševcům" se díky vydřené výhře 1:0 nakonec podařilo do čela neúplné tabulky dostat a jejich gólman k tomu přispěl chycenou penaltou. Sedmadvacetiletý brankář si připsal už čtvrté čisté konto v lize po sobě.

„Samozřejmě, že první místo byla jedna z hlavních motivací pro dnešek. Byť je to třeba jen na den, ale furt tam jsme. Nechci být na hrušce, ale myslím, že tam i patříme za naše poslední výsledky. Musíme makat dál, abychom byli v co nejvyšších patrech pořád,“ řekl novinářům Dostál.

„Když jsme byli před dvěma lety v tabulce nahoře, hrálo se nám s lehkostí. Byli jsme psychicky v pohodě, v kabině to fungovalo, to je prostě vše se vším. To se vám pak hraje úplně jinak. Máte lehkost a body, které vás ženou, a máte motivaci,“ doplnil Dostál.

Jeho hvězdný okamžik dnes přišel v 79. minutě, kdy krátce po vedoucím gólu spoluhráče Petra Hronka chytil Martinu Haškovi mladšímu penaltu. „Nekopali exekutoři, kteří obvykle za Bohemku kopou, jako je Jindřišek. Řekl jsem si, že půjde na stranu, kam to obvykle leváci kopou, což je po noze. Takže jsem šel doprava po mé ruce. Tu stranu jsem si vybral, šel jsem tam naplno a dobře, že to klaplo,“ uvedl Dostál.

Penalty přitom v oblibě příliš nemá. „S trenérem gólmanů jsme se pousmáli, že penalty nebyly jeho ani mojí silnou stránkou. V poháru jsem něco chytil, ale v lize si na chycenou penaltu nevzpomenu. Za každou chycenou tedy musíme být rádi,“ řekl Dostál.



V lize už čtyřikrát po sobě neinkasoval, navíc udržel nulu i v domácím poháru. „Cením si toho strašně moc. Minulý podzim nám obrana trošku nefungovala, i když jsem třeba nechytal. Nebo na začátku této sezony jsme dostali za čtyři zápasy pět gólů a byly to kolikrát šmudly. Teď se to nějak semklo, celá obrana funguje, jak má. Byť se dnes kopala penalta. Myslím, že to je souhra celého mužstva, protože útočníci nám někdy pomáhají bránit až skoro na vápně,“ ocenil Dostál.

Je pro něj velkou motivací hrát znovu o poháry, neboť si se Zlínem v minulé sezoně vyzkoušel Evropskou ligu. „Jasně, že to je strašné lákadlo. Někteří z nás si zkusili Evropskou ligu, je to úplně jiný level. Strašná motivace si to znovu zkusit,“ doplnil Dostál.