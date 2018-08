Česko má první zlato. Skvělý Dostál obhájil v Portugalsku titul mistra světa

Dostál: Já vždycky, když vidím ryby, tak to dobře dopadne Velké ryby při rozjížďce před finálovou jízdou na pětistovce kajakáři Josefu Dostálovi naznačily, že si povede dobře. Bývá to pro něj dobré znamení. A ve finále na mistrovství světa v Montemoru se to potvrdilo, i v nevýhodné šesté dráze obhájil zlato z loňského šampionátu v Račicích. Před tím se ale naopak bál, aby ho nepotkaly tři špatné věci za sebou. Po semifinále, ve kterém mu nevyšla taktika jet na druhé místo, měl nepříjemnost i při poledním odpočinku. "Když jsem si dával šlofíka po obědě, tak jsem se vzbudil, že mě něco lechtalo na noze, a zjistil jsem, že to byl komár totálně nasáklý krví. Tak jsem si říkal, že to snad nebude do třetice toho nejhoršího," vykládal novinářům staronový mistr světa. Když se byl rozjet, všechno se v dobré obrátilo. "Viděl jsem velké ryby. A já vždycky, když vidím ryby, tak to dobře dopadne. Nevím, proč to tak je. V Londýně jsem viděl obrovské kapry a byli jsme třetí. Na každém velkém závodě, kde se to povedlo, jsem viděl ryby," líčil. Před finálovou jízdou spřádali s trenérem Karlem Leštinou plán, jak na soupeře vyzrát i ze šesté dráhy. Nakonec stříbrný Němec Tom Liebscher, kterého Dostál oprávněně považoval za největšího konkurenta, byl totiž v první dráze ukrytý před větrem. "Bylo to opravdu znát, během prvních 300 metrů kluci byli na pravé straně hodně vystřelení dopředu. S Karlem Leštinou jsme dali takovou taktiku, že vypálíme start, přejdeme si do traťového tempa. Věděli jsme, že to bude dlouhá pětistovka a že budeme na třístovce zvedat," popisoval trojnásobný olympijský medailista. Ve finiši šel na hranu svých sil. "Tak jsem to drtil, drtil, kousal tváře, jak se line záře. V cíli jsem pak byl velmi rád, že ani kluci schovaní pod větrem nebyli schopní udělat takový finiš, takže já přímo na větru jsem vyhrál," uvedl Dostál. Na loňském MS i červnovém ME vyhrál pětistovku až po závodě na kilometru, který se mu nevyvedl podle představ. Tentokrát je program disciplín opačný. "Loni, kdyby se to jelo opačně, tak na kilák dopadnu líp, to jsem byl nervózní před domácím publikem. Teď už plus minus vím, jak na tom jsem," komentoval to Dostál, který před rokem v Račicích získal na olympijském kilometru bronz. V sobotu ho v Portugalsku čeká náročný program. Dopoledne by měl jet semifinále a finále na 1000 metrů a odpoledne usedne do čtyřkajaku, který čeká rozjížďka a semifinále na olympijské pětistovce. "Mám za sebou první ostrou jízdu. Jsem rozjetý dobře," řekl Dostál. I když to dnes v semifinále nevyšlo, znovu hodlá taktizovat. "Určitě, kilák je pro mě těžší," dodal.