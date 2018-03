Domračevová vyhrála v Ťumeni sprint, Kuzminová vybojovala malý glóbus

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Domračevová (Běl.) 21:42,8 (0 trest. okruhů), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -1,2 (0), 3. Eckhoffová (Nor.) -33,3 (1), 4. Bescondová (Fr.) -43,7 (1), 5. Vittozziová (It.) -49,7 (0), 6. Dahlmeierová (Něm.) -50,0 (1), 7. Wiererová (It.) -52,2 (0), 8. Häckiová (Švýc.) -1:01,0 (0), 9. Chevalierová (Fr.) -1:01,1 (1), 10. Olsbuová (Nor.) -1:02,3 (2).

Konečné pořadí sprintu (po 8 závodech): 1. Kuzminová (SR) 323, 2. Domračevová 313, 3. Mäkäräinenová 258, 4. Dahlmeierová 252, 5. VÍTKOVÁ (ČR) 245, 6. Hildebrandová (Něm.) 244, ...27. PUSKARČÍKOVÁ 96, 45. JISLOVÁ 62, 84. DAVIDOVÁ (všechny ČR) 6.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 22 závodů): 1. Kuzminová 756, 2. Mäkäräinenová 740, 3. Domračevová 701, 4. Dahlmeierová 653, 5. Wiererová 636, 6. Vittozziová 549, 7. VÍTKOVÁ 545, ...33. PUSKARČÍKOVÁ 206, 56. JISLOVÁ 72, 86. ZVAŘIČOVÁ 9, 90. DAVIDOVÁ 8.