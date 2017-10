Dočkají se prvního gólu a výhry v Evropě? Zlín čeká oslabená a trápící se Kodaň

OLOMOUC Fotbalisty Zlína čeká večer zřejmě vrchol jejich účinkování v Evropské lize, v Olomouci přivítají hlavního favorita skupiny FC Kodaň. Proti dánskému celku, v jehož obraně hraje český reprezentant Michael Lüftner, jsou sice outsiderem, ale zároveň mají dobrou možnost soupeře překvapit. Kodani se totiž příliš nedaří, navíc přicestovala značně oslabená.

Půjde o souboj dvou celků, které v úvodních dvou kolech neskórovaly. Zatímco Zlín v prvním domácím duelu hrál se Šeriffem Tiraspol bez branek a následně prohrál 0:3 na půdě Lokomotivu Moskva, Kodaň uhrála se stejnými soupeři dvě remízy 0:0.



Dánskému šampionovi se celkově nedaří. V domácí lize je po 12 kolech až na šestém místě se ztrátou osmi bodů na čelo. Navíc v osmi z posledních 17 soutěžních zápasů, tedy téměř polovině, nedala Kodaň gól.

FASTAV ZLÍN - FC KODAŇ Výkop: čtvrtek 19. října, 21:05 (Nova Sport1), on-line reportáž Lidovky.cz sledujte ZDE!

Oliver Drachta - Roland Brandner, Stefan Kuehr (všichni Rak.). Bilance (klubová): Dánsko - ČR (Československo) 28 6-7-15 19:52.

Dánsko - ČR (Československo) 28 6-7-15 19:52. Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Jiráček, Vukadinovič - Diop, Mehanovič.

Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Hronek, Jiráček, Vukadinovič - Diop, Mehanovič. Kodaň: Olsen - Ankersen, Lüftner, Vavro, Bengtsson - Kusk, Greguš, Kvist, Falk - Pavlovič, Soteriou.

Olsen - Ankersen, Lüftner, Vavro, Bengtsson - Kusk, Greguš, Kvist, Falk - Pavlovič, Soteriou. Absence: Hnaníček, Beauguel, Štípek, Podio (všichni nejistý start) - Högli, Johansson, Toutouh, Santander (všichni zranění), Zeca, Verbič, Boilesen (všichni neodcestovali s týmem).

Do Olomouce zamířila výrazně oslabená. Zdravotní potíže má několik důležitých hráčů - Tom Högli, Erik Johansson či Federico Santander. Trenér Staale Solbakken se navíc rozhodl nechat doma hráče základní sestavy Carlose Zecu, Benjamina Verbiče a Nicolaie Boilesena a šetřit je na víkendový ligový zápas, ve kterém Kodaň nutně potřebuje vyhrát.

„Musejí si odpočinout. Verbič byl teď i se slovinskou reprezentací a ztratil svou výbušnost,“ uvedl Solbakken pro dánská média. „Nic nepodceňujeme, nesoustředíme se jen na ligu, ale děláme to pro to, abychom byli silní v obou soutěžích,“ dodal.

Naplno bodovat by ale Kodaň potřebovala i se Zlínem. Domácí mohou jen překvapit a pokusit se o výhru, která by je udržela v reálném boji o postup. Porážka by zřejmě znamenala konec nadějí, vzhledem k tomu, že dvě ze zbylých tří utkání bude Zlín hrát venku. „Pokud vyhrajeme, budeme na tom ve skupině dobře,“ řekl Solbakken.

Zlín se musí vyvarovat chyb, které udělal v Moskvě, kde Lokomotiv vedl už po 17 minutách 3:0. „Dali jsme se na studium vysoké školy, jsme žáci a máme právo na chyby. Jen těmi se člověk posouvá dál. Do dalších zápasů potřebujeme větší zodpovědnost. V české lize třeba zaváhání ještě doženete, tady ne,“ prohlásil trenér Bohumil Páník po prohře v Moskvě.