Dobré zprávy pro reprezentaci. Basketbalista Veselý doplní tým v kvalifikaci o MS

Nymburk Českým basketbalistům v zářijových zápasech kvalifikace o mistrovství světa s Ruskem a Bosnou a Hercegovinou pomůže po Tomášovi Satoranském i druhá největší hvězda Jan Veselý. Pivot z Fenerbahce Istanbul, se kterým loni vyhrál Evropskou ligu a letos byl ve finále, se do národního týmu vrací po dvou letech. Naposledy reprezentoval v kvalifikaci o olympijské hry v Riu. Český tým tak bude v nejsilnějším možném složení.

„Jsem z této zprávy šťastný, je to skvělé pro národní tým. Společně s Tomášem Satoranským, Janem Veselým a doufejme i Ondřejem Balvínem, budeme mít naše nejlepší hráče, ale samozřejmě to není jen o těchto třech. Důležité je, aby i ostatní hráli a pracovali stále tak dobře,“ řekl trenér Ronen Ginzburg.

Osmadvacetiletý Veselý patří mezi nejlepší hráče v Evropské lize, v níž byl letos zařazen do ideální sestavy. Společně se Satoranským dovedli v roce 2015 Česko k sedmému místu na mistrovství Evropy. Nyní se pokusí ještě pozvednout tým v už tak dobře rozjeté kvalifikaci a pomoci v zápasech s Ruskem v Pardubicích (13. září) a v Bosně (16. září). Dvě výhry by už téměř jistě znamenaly historický postup na světový šampionát.

Loni se Veselý z mistrovství Evropy omluvil, dosavadní zápasy kvalifikace vynechal kvůli tomu, že euroligové kluby vzhledem ke sporům s FIBA většinou neuvolňovaly hráče. Zářijové zápasy se ale konají ještě před startem sezony, a když Veselý projevil zájem, Fenerbahce ho jako svou největší hvězdu uvolnilo.

Nyní se už jen čeká, až to samé udělá Gran Canaria s dalším českým pivotem Ondřejem Balvínem. Tým z Kanárských ostrovů totiž nově postoupil do Euroligy a rád by měl Balvína k dispozici v přípravě, ale Ginzburg věří, že se povede najít kompromis a hráč na důležité zápasy bude k dispozici.

„Na situaci ohledně uvolnění Ondřeje Balvína pořád pracujeme, čekáme na odpovědi. Je to pro nás jeden z klíčových hráčů, který se za poslední rok neuvěřitelně zlepšil. Doufejme, že se vše podaří, výsledek budeme znát během pár dnů,“ řekl Ginzburg.

„Určitě bude tým s Janem Veselým, Tomášem Satoranským a Ondřejem Balvínem silnější, o tom není pochyb. Musí se ale dávat pozor na týmovou chemii, protože v takové sestavě jsme nehráli velmi dlouhou dobu. Ale jak říkám pořád, když se hráči dobře připraví, může tento tým dokázat velké věci,“ dodal izraelský kouč.