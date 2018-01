Do semifinále MS dvacítek postoupily domácí USA a Švédsko, Kanada vyzve Čechy

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu - čtvrtfinále Švédsko - Slovensko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Lundeström (Söderlund), 27. Zetterlund, 52. Lundeström (Söderlund, O. Steen) - 38. Bodák (Čacho, Buček), 52. Bodák (Kelemen). Rozhodčí: Garon (Kan.), Nikolic (Rak.) - Hancock (USA), Ondráček (ČR). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 1445. USA - Rusko 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Bellows (B. Tkachuk, Fox), 15. Yamamoto (Mittelstadt, Samberg), 53. Bellows (Samberg), 60. J. Anderson (Poehling, R. Lindgren) - 11. Šolochov (K. Kostin, Jelizarov), 44. Altybarmakjan (Samorukov). Rozhodčí: Kaukoraki (Fin.), Šír (ČR) - McCrank (Kan.), Šefčík (SR). Vyloučení: 4:4, navíc V. Sjomin (Rus.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6242. Kanada - Švýcarsko 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Howden (Comtois, Makar), 9. Makar (Timmins, Comtois), 13. Batherson (Katchouk, Thomas), 27. Batherson (Howden), 28. Kyrou (Steel), 33. Timmins (Steenbergen, Howden), 52. Dubé (Kyrou, Raddysh), 60. Comtois (Howden) - 29. Rohrbach (Le Coultre, Maillard), 51. Simic (Maillard). Rozhodčí: Grumsen (Dán.), Sjöqvist (Švéd.) - Jensen (Dán.), Sysujev (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5533.