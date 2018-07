Djokovič fandí na MS Chorvatům. Jenom idiot a psychopat jim může fandit, vzkazuje mu odpůrce

bělehrad Hodně zlé krve přineslo prohlášení Novaka Djokoviče, že na mistrovství světa fandí fotbalistům Chorvatska. Řada fanoušků a dokonce i srbský politik se do někdejší světové tenisové jedničky tvrdě pustila a vzkazuje mu, že se místo podobných prohlášení má raději věnovat snaze o návrat na tenisový trůn.

„Vím, kdo bych chtěl, aby nakonec zvedl trofej. Podporuji Chorvatsko,“ řekl Djokovič před šampionátem srbskému deníku Novosti.



Srbský tenista, který bude v pátek seminálovým soupeřem Rafaela Nadala na Wimbledonu, se tímto proslovem dostal na pranýř srbských fanoušků, kteří slovům o fanděním úhlavním nepřátelům nerozumí.

A nejen fanouškům. Například politik Vladimír Ďukanovič Djokoviče nevybíravě uráží.

„Jenom idiot a psychopat může fandit Chorvatsku. Djokovič je sice národní hrdina, všechna čest za to, co ve sportu dokázal, ale neměl by ses teď stydět, Novaku? Tolik Srbů ti fandilo a ty teď podporuješ zemi, která je vyhnala z vlastní půdy,“ uvedl Ďukanovič na Twitteru.



Djokovič však rivalitě s Chorvatskem nerozumí. „Sport má svůj univerzální jazyk a překračuje hranice mezi lidmi, překonává rozdíly v rase, náboženství i národnostech,“ řekl srbskému deníku Telegraf.