Devátý trenérský úspěch pro Váňu, vyhrál No Time To Lose s žokejem Kratochvílem

Pardubice Velkou pardubickou steeplechase vyhrál kůň No Time To Lose v sedle s šestadvacetiletým žokejem Janem Kratochvílem a zajistil desátý trenérský úspěch pro Josefa Váňu. V cílové rovině předčil o jednu délku dlouho vedoucího francouzského soupeře Urgent de Gregaine s žokejem Felixem de Gilesem.

konečné pořadí 1. No Time To Lose (ž. Kratochvíl, tr. Váňa st., stáj Paragan), 2. Urgent de Gregaine (ž. De Giles), 3. Delight My Fire (ž. Lovén), 4. Zarif (ž. Bartoš), 5. Ange Guardian (ž. Váňa ml.), 6. Universe Of Gracie (ž. Kousek). Výrok: jistě 1 1/2 - 8 - 16 - 11 - 7. Čas: 9:39,98.

Na dalších místech doběhli do cíle 6900 metrů dlouhé trati jediná klisna ve startovním poli Delight My Fire a další Váňovi svěřenci Zarif a Ange Guardian. Favorizovaný obhájce vítězství Charme Look se dlouho držel v popředí, ale nakonec dostih nedokončil, žokej Marek Stromský ho zadržel. Do cíle se v náročných podmínkách, za deště a na měkké trati dostalo jen osm koní z devatenácti.



Nestartoval další z francouzských koní Virtus d’Estruval, v jehož sedle se měl objevit čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek. Žokeje, který před rokem triumfoval s Charme Lookem, však zastavily potíže se zády a Virtus d’Estruval byl následně ze startovní listiny škrtnut.

Na Taxisově příkopu padli Templář a Pareto, následná Irská lavice se stala osudnou dalšímu koni z Francie Songe d’Estruvalovi. Do čela se posléze posunul jeho krajan Urgent de Gregaine, který stále zrychloval, dobře skákal a v náběhu do cílové roviny měl už velmi nadějný náskok.



Za ním se hnal Ange Guardian v sedle s Josefem Váňou mladším, ale nejvíce sil ve finiši nakonec zbylo osmiletému hnědákovi No Time To Lose. U bariéry se dokázal protlačit do čela, zvítězil o půldruhé délky a dostihové stáji Paragan vydělal dva miliony korun.

Váňa jako trenér triumfoval po šesti letech od svého posledního jezdeckého prvenství s Tiumenem. Čtyřiašedesátiletého žokeje, osminásobného vítěze slavného dostihu, letos nepustily do sedla potíže s kyčli.