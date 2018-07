Deschamps: ‚Ještě jsme nesplnili úkol. Finále musíme vyhrát.‘ Zdrcení Belgičané hledí vpřed

PETROHRAD/PRAHA Naprosto rozdílné pocity zažívali oba semifinalisté úvodního světového fotbalového šampionátu v Rusku. Vítězní Francouzi slavili, poražení Belgičané jen těžko hledali slova. Zároveň si ale moc dobře uvědomovali, že turnaj ještě neskončil.

Oba nejprve objali své hráče, poté se potkali na zeleném pažitu tváří v tvář. Usmáli se na sebe a skončili si v náruči. Francouzský kouč Didier Deschamps a asistent belgického trenéra Thierry Henry společně dovedli „Les Bleus“ k titulu mistrů světa před dvaceti lety a zlatu na následném Euru.

A první z úspěchů chce nyní tehdejší kapitán Francie zopakovat. „Finále musíme vyhrát, protože jsme ještě nezískali to, co jsme před dvěma lety ztratili,“ připomněl skutečnost, že se svými svěřenci na posledním kontinentálním šampionátu prohrál ve finále s Portugalskem.

„Ještě si ani neuvědomujeme, co tohle vítězství přináší. Ale ještě nekončíme, musíme vyhrát i příště, aby se jednalo o opravdový úspěch. Je na jen na nás, abychom to zvládli. Ale tenhle tým na to má,“ přidal se stoper Samuel Umtiti, jehož hlavička semifinále v 51. minutě rozhodla.



Rozhodla mimo jiné také o tom, že Belgičané prohráli poprvé po čtyřiadvaceti zápasech a od září 2016. „Rozdíl mezi vítězstvím a porážkou byl opravdu malý. Kabina je totálně tichá, ale jsem na tyto kluky hrdý. Myslím, že nám v některých chvílích chybělo trochu štěstí, Lloris dneska chytal fantasticky. Blahopřeji Francii k postupu do finále,“ pronesl na tiskové konferenci kouč poražených Roberto Martínez.

Jeho svěřenci následně tato slova potvrdili na sociálních sítích. Zároveň si ale moc dobře uvědomovali, že před nimi je také ještě jeden zápas. Byť ne až v neděli, ale už o den dříve. „Děkuji všem za podporu. Já i všichni z týmu. Jsme jeden tým. A poslední fotbalové setkání nás čeká v sobou,“ řekl záložník Yannick Carrasco.



Fanouškům i spoluhráčům děkoval také Michy Batshuayi a Nacer Chadli. „Jsem zdrcený tím, jak zápas dopadl, ale chtěl bych poděkovat všem našim fanouškům po celém světě. Jsem hrdý na tento tým, bojovali jsme do poslední minuty, ale nevyšlo to,“ zaznělo od rychlonohého křídla.

