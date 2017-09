Deptal fotbalové útočníky. Hvězdný stoper Ferdinand si nyní troufá v ringu i na Joshuu

LONDÝN Osmatřicetiletý londýnský rodák Rio Ferdinand platil za jednoho z nejlepších fotbalových stoperů své doby. Nyní bývalý anglický reprezentant startuje novou kariéru. Tu v boxerském ringu.

Bylo to tak příznačné.

Ve středu odpoledne svolal Rio Ferdinand do York Hall, na jednu z nejslavnějších ostrovních boxerských adres, oficiální tiskovou konferenci.

Za zády měl logo sázkové kanceláře Betfair a také nápis „Defender to Contender“. Právě Betfair je známá tím, že v rámci vlastní propagace vymýšlí různé výzvy pro sportovce.

„Nedělám to kvůli nějakému cirkusu kolem své osoby, ani kvůli financím a Betfair. Je to šance, opět si vyzkoušet adrenalin, zkusit, co je ve mně,“ pronesl před novináři legendární stoper, který strávil třináct let v Manchesteru United.

Pod neméně slavným manažerem Alexem Fergusonem se stal šestkrát anglickým šampionem, vyhrál ligový pohár, F.A. Cup, Ligu mistrů i mistrovství světa klubů. Už rok je v Anglické fotbalové síni slávy.

A stejně dlouhou dobu už muž, který se musel vypořádat v květnu roku 2015 se smrtí manželky Ellison (spolu mají tři děti), pracuje pro britské televizní společnosti coby expert.

Ovšem nejen fotbalový, ale také boxerský. Když na jaře absolvovala americká hvězda tohoto sportu – Floyd Mayweather – svoje britské turné zakončené v Praze na galavečeru pod hlavičkou Qwert Boxing, byl to právě Ferdinand, který s bijcem přezdívaným „Money“ absolvoval exkluzivní interview tváří v tvář.

„Mám k boxu maximální úctu. Netvrdím, že budu mistrem světa, říkám jen, že mám před sebou hodně překážek, proti kterým se chci postavit, které chci zkusit překonat,“ pokračoval ve svém vyznání muž, který by se rád představil v křížové váze.

Řízný bek a skvělý hlavičkář by se měl následující tři měsíce intenzivně připravovat pod vedením bývalého mistra světa v super střední váze Richieho Woodhalla.

„Pokud jde o váhu půjde o relativně malou křížovou váhu, ale je hodně vysoký a agresivní. Nejdříve jsem nechtěl být jeho trenérem, ale přesvědčil mě svým přístupem. Vždycky jsem ho obdivoval za jeho postoje a zdravý životní styl,“ okomentoval svého hvězdného svěřence.

A od dalšího ostrovní hvězdy v této váze – Carla Frocha – se již dostalo Ferdinandovi nabídky tréninkové pomoci. To ale není všechno, do svého kempu na tréninkový zápas si jej pozval dokonce i Anthony Joshua, současný neporažený král těžké váhy, kterého čeká 28. října duel s Bulharem Kubratem Pulevem.

Rio Ferdinand.

„Ano, je to tak. Je jediný, s kým jsem se takto již domlouval. Nabídl mi to sám. Říkal mi, že mám dlouhé paže, velký rozsah, že bych mohl být schopen si udržet soupeře dostatečně daleko od těla. Uvidíme, co mi ukáže vzájemný zápas,“ usmíval se Ferdinand, který dostal ale také již několik varování.



„Moje rada pro Ria? Musí mít k boxu respekt, který si zaslouží. Tohle není žádný vtip, žádná hra. Pokud to tak brát bude, může tvrdě narazit. V ringu se umírá,“ vzkázal mu Curtis Woodhouse, další bývalý fotbalista, který zkusil kariéru profesionálního boxera.

A celkem úspěšně, byť tedy nyní sedmatřicetiletý boxer a bývalý fotbalový záložník, debutoval už v roce 2006 během své kariéry na zelených pažitech. Ze 30 duelů vyhrál 23, třináct před limitem, a v roce 2014 se dokonce stal britským šampionem v lehké velterové váze.

Z fotbalových trávníků do boxerského ringu zamířil v roce 2013 také bývalý útočník Norwiche Leon McKenzie, který z jedenácti zápasů vyhrál osm, po dvou porážkách v posledních dvou duelech ale v září svoji kariéru ukončil. Ta druhá přišla mimo jiné po knockoutu v devátém kole.

Právě z tohoto mají strach zmíněné Ferdinandovy dcery. „Říkali mi: ‚Tati, hlavně se nenech knockoutovat, prosím,‘. Slíbil jsem jim, že udělám maximum, aby se to nestalo. Jak jsem řekl, jakmile vejdu do boxerny, budu všechno dělat s maximálním respektem k tomuto sportu,“ dodal sám jednaosmdesátinásobný anglický reprezentant.