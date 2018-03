Dcera boháče Kellnera: Závodit v parkuru v Praze? Splnil by se mi tak velký sen

PRAHA Podobně jako loni Prahu okouzlil tenisový Laver Cup, i letos O2 Arena chystá sportovní akci světového formátu. V prosinci se uskuteční tady uskuteční Global Champions Prague Playoffs 2018 v parkuru. A možná i s českou účastí, o kterou bude v průběhu roku bojovat Anna Kellnerová, dcera majitele finanční skupiny PPF Petra Kellnera.

Jak se na prosincovou akci těšíte?

Těším se hrozně moc. Je neuvěřitelné, že se to povedlo a jestli se nám podaří kvalifikovat a já budu moct startovat v Čechách na té nejvyšší úrovni, bude to úžasné. Snad přijde hodně lidí a všichni si to užijí.

Je velký rozdíl v tom, jestli startujete v hale nebo venku?

Už jsem měla možnost startovat na několika halových šampionátech a je to pochopitelně jiné než na těch venkovních. Někteří koně mohou být citlivější na publikum, na stěny, ale mí koně to naštěstí zvládají dobře. A tím, že v hale je to takové uzavřené, tak je ta atmosféra fakt neuvěřitelná. Kolikrát vás vybudí ještě víc, než když jste na otevřeném kolbišti.



Nastalo někdy období, kdy jste byla na pochybách, jestli jste si vybrala správně?

Ne, tohle nikdy nepřišlo.

Ani jiné sporty vás nelákaly?

Ani ty ne. Vždycky to byli jenom koně.

Aktuálně stále studujete, jak náročné je skloubit školu s vrcholným parkurem?

Ano, stále studuju byznys na univerzitě a jen díky podpoře rodičů a celého týmu jsem schopná skloubit jak školu, tak i koně. Ne každý takovou možnost má, jsem za ni vděčná.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Už v sobotu naši koně odlétají do Mexika na první závod Global Champions League, takže všechno připravujeme na odlet. Budeme mít poslední trénink a pak poletíme za nimi.