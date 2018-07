Darida si v přípravném utkání poranil koleno, chybět bude několik týdnů

Berlín Český fotbalový reprezentant Vladimír Darida z Herthy Berlín zmešká kvůli problémům s kolenem začátek nového ročníku německé ligy na konci srpna. Sedmadvacetiletý záložník si nohu poranil v první přípravném utkání. I když pak snížil tréninkovou zátěž, noha stále není v pořádku, takže musí úplně vysadit. Podle klubového webu bude Darida mimo hru několik týdnů.

„Škoda, že musím pauzírovat. Doufal jsem, že se to rychle zlepší, ale pořád to bolí. I když mě to štve, musím tomu dopřát klid. Chci se k týmu znovu připojit co nejdříve,“ uvedl Darida, kterého čeká čtvrtá sezona v dresu Herthy.

Český reprezentant měl potíže s kolenem už loni. V říjnu si poranil vazy a v listopadu se podrobil operaci, po které se vrátil v lednu.

Kouč Pál Dárdai litoval, že mu bude důležitý hráč v úvodu sezony chybět. „Ale Vladi je bojovník. Snad bude brzo zpátky,“ řekl trenér Herthy, která začne bundesligu 25. srpna utkáním proti Norimberku.

O dva týdny později vstoupí česká reprezentace do nové Ligy národů zápasem s Ukrajinou.