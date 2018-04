Dánský mladík prorokuje: ,Na MS vás porazíme ve čtvrtfinále´

Praha Český hokej zná stejně dobře jako ten dánský. Osmnáctiletý talent Peter Eg Larsen už druhým rokem působí ve zdejších juniorských soutěžích. Loni oblékal dres týmu HC Letňany, letos hrál mládežnický reprezentant Dánska za Spartu.

„Hokej v České republice je na pohled hezčí než u nás. Hraje se tu víc kombinačně, kdežto v Dánsku je to hodně o tvrdosti, bojovnosti a maximálním nasazení,“ srovnává Larsen.

Do Česka ho přivedl Martin Rousek, bývalý extraligový hráč a nyní trenér mládeže, jenž během aktivní kariéry strávil v Dánsku tři roky. Rodák z Herningu, tedy jednoho z pořadatelských měst blížícího se šampionátu, je také synem šéfa Dánského hokejového svazu a předního člena pořadatelského výboru MS Ulrika Larsena. „Táta má kolem sebe šikovné lidi, kteří s organizací pomáhají, a myslím, že všechno proběhne v pohodě,“ věří Larsen.

Jak je na tom hokej v Dánsku ve srovnání s ostatními sporty?

Házená pochází z Dánska, takže ta bude vždy na špičce, fotbal je také na vrcholu a pak už je to mezi dalšími sporty hodně vyrovnané. Hokej bude zřejmě číslo tři a stoupá vzhůru, věřím, že to potvrdí i světový šampionát. Bude to zřejmě historicky největší sportovní akce, která se kdy v této zemi odehrála. Dánové si zatím ještě pořádně neuvědomují, jak velká akce to bude, ale očekávám, že všechny ohromí počty diváků na zápasech. Dánové se nechají strhnout tím, kolik přijede světových hvězd, ať už z NHL, nebo z KHL a dalších velkých lig, a budou chodit ve velkém i na zápasy ostatních týmů.

Jak vlastně Dánové fandí hokeji?

Tento týden skončila finálová série nejvyšší soutěže mezi celky Herningu a Aalborgu a v obou městech byly naprosto plné haly. Na všech šest zápasů bylo až deset tisíc diváků. Zatím je plno jen na ty nejlepší týmy, ale počítám, že po šampionátu popularita hokeje prudce vzroste.

O pořádání šampionátu se rozhoduje několik let dopředu. Myslíte, že ve vaší zemi s blížícím se turnajem roste poptávka po hokeji?

Ještě před rokem většina lidí v Dánsku ani nevěděla, že budeme hokejový šampionát pořádat, ale od té doby se podařilo turnaj hodně zpopularizovat a teď jsou od něj velká očekávání. Navíc Dánové uvidí, kolik dorazí fanoušků z celého světa, a vtáhne je to do děje. Pomůže i dobrá lokace, jsme prakticky ve středu Evropy, takže je to k nám docela blízko odevšad.

Mladý dánský hokejista Peter Eg Larsen.

Už několik let působíte v Česku. Jak byste porovnal hokej v obou zemích?

Dánská liga se s českou extraligou samozřejmě nemůže porovnávat, protože liga v Česku patří k těm nejlepším v Evropě. V Dánsku hraje spousta bývalých zahraničních hvězd hlavně ze Švédska a Finska, které přinášejí do ligy zkušenosti a od nichž se tamní mladíci mohou učit. Hokej v České republice je na pohled hezčí než v Dánsku. Hraje se více kombinačně, zatímco v Dánsku je to hodně o tvrdosti, bojovnosti a maximálním nasazení.

Jsou zázemí klubů v Dánsku a České republice odlišná?

Těžko se to porovnává, ale i když je Dánsko bohatší země, myslím si, že nejlepší dánské kluby mají prakticky stejné zázemí jako elitní týmy v Česku. Také tam existuje velká rivalita mezi těmi nejlepšími kluby a zápasy ve špičce bývají hodně vyhecované.

Dá se hokejem v Dánsku uživit?

Platy jsou tam dobré, ale jen u nejlepších týmů. Celá nejvyšší liga funguje na profesionální bázi a můžeme říct, že hráči v elitních týmech se mají finančně velmi dobře. Celky ze spodních pater ligy už mají rozpočty výrazně nižší.

Jaké má vůbec dánská reprezentace ambice pro šampionát?

Tým je hodně sebevědomý. Bude se hrát před nabitými arénami a celá země to bude hodně prožívat. Cílem je postup do čtvrtfinále a tam už se může stát cokoliv. Hráči jsou nahecovaní se předvést a ukázat, že umíme nejenom mistrovství uspořádat, ale i na něm dobře zahrát.

Váš otec je ředitelem dánského hokejového svazu a zároveň šéfem organizačního výboru šampionátu. Jaké to je, zblízka vidět organizaci tak velké akce?

Je to velmi zajímavé. Pro všechny v Dánsku je to nové, takže se pořadatelé učí za pochodu. Je pro to určen speciální výbor, který se stará jen o organizaci a nic jiného. Táta má kolem sebe šikovné lidi, kteří s organizací pomáhají, a myslím, že všechno proběhne v pohodě.

Jak se na šampionát těšíte? Chystáte se jeho zápasy sledovat?

Příští týden letím do Dánska a budu osobně přítomen prvnímu utkání Dánů proti Německu, takže se moc těším. Osobně znám některé z mladších hráčů, se kterými se určitě spojím a skočím před zápasy do šatny, abych jim popřál štěstí.

Budete držet palce i českému týmu?

Samozřejmě. V Česku žiji dva roky a sleduji řadu zdejších soutěží: extraligu, první ligu i juniorskou ligu. Znám zde mnoho hráčů. Doufám, že se Čechům bude v Kodani dařit. Mám tak na turnaji dva oblíbené týmy. Nehrajeme spolu ve skupině, takže by se mohlo stát, že se potkáme v play off. Vlastně myslím, že vás porazíme ve čtvrtfinále. (směje se) To by byl pro Dánsko historický úspěch.