Další ruský škraloup. Olympijské zlato ze Soči musí vrátit i skeletonista Treťjakov

LAUSANNE Olympijský vítěz ze Soči Alexandr Treťjakov je jedním ze čtyř ruských skeletonistů, které dnes Mezinárodní olympijský výbor potrestal v souvislosti s dopingovým skandálem Rusů na domácích hrách v roce 2014 doživotním vyloučením z OH.

Po diskvalifikaci bude navíc muset vrátit cenný kov stejně jako další z potrestaných, bronzová medailistka ze závodu žen Jelena Nikitinová.



Z výsledkových listin budou zpětně vyškrtnuty i Olga Potylicynová a Maria Orlovová. Obě skončily v Soči pod stupni vítězů na pátém a šestém místě.

Pořadí soutěží skeletonistů by měla po diskvalifikaci ruských závodníků odpovídajícím způsobem upravit mezinárodní federace bobistů a skeletonistů (IBSF).

Na první místo by se měl posunout Martins Dukurs, který by tak pro Lotyšsko u zeleného stolu získal historicky první zlato ze zimních olympijských her.

Celkem už MOV kvůli dopingové kauze od začátku listopadu potrestal doživotním zákazem účasti na soutěžích pod pěti kruhy v jakékoliv funkci deset ruských závodníků.

Medaile musí vrátit běžci na lyžích Alexandr Legkov, jenž před třemi lety vyhrál závod na 50 kilometrů, a majitel dvou stříbrných medailí Maxim Vylegžanin.

Oba byli i členy stříbrné štafety, která byla rovněž diskvalifikována.

Distanc dostali i jejich reprezentační kolegové Jevgenij Bělov, Alexej Petuchov, Jevgenija Šapovalovová a Julia Ivanovová.

Zatímco běžci na lyžích mají od loňského prosince od Mezinárodní lyžařské federace předběžně zastavenou činnost a o jejich dalším osudu FIS rozhodne před víkendovým startem Světového poháru, skeletonisté včetně Rusů už novou sezonu zahájili.

Treťjakov skončil v prvních dvou závodech SP třetí a šestý, Nikitinová druhý závod v Park City v sobotu dokonce vyhrála.

Rusko v Soči ovládlo hodnocení zemí se ziskem 33 medailí (13-11-9). Po dnešním verdiktu MOV už ale o šest cenných kovů včetně dvou zlatých přišlo.

O ruské účasti na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu by měl rozhodnout výkonný výbor MOV na zasedání od 5. prosince.