Další přemožitel Vladimira Klička se vrací. Furyho uvidí fanoušci v ringu už 9. června

Londýn Dlouho očekávaný comeback by měl být dle všeho zde. Letos třicetiletý manchesterský obr Tyson Fury (25-0, 18 KO) se představí jako hlavní postava na galavečeru Franka Warrena doma v Manchester Arena 9. června. Soupeře mu zatím promotér hledá, byť se hodně hlasitě hlásí americký veterán Shannon Briggs (60-6-1, 53 KO).

28. listopadu 2015 byl nejslavnější den Tysona Furyho. Tu noc zdolal v Düsseldorfu ukrajinskou legendu Vladimira Klička a sebral mu pásy federací WBA, IBF a WBO. Ty stejné pásy, které před dvěma týdny sjednotil jeho krajan, Anthony Joshua (21-0, 20 KO).

Fury je totiž nikdy neobhajoval. Několikrát posunul termín odvety s Kličkem, následně vyšly najevo jeho osobní psychické problémy a byl konec.

On sám párkrát mluvil o návratu, měl se konat už loni na jaře, reálné obrysy ale přece jen začal dostávat až letos. A ve čtvrtek jeho nový promotér Frank Warren oznámil:

Otevírací tisková konference k odvetě mezi Tysonem Furym a Vladimirem Kličkem.

„Tyson Fury se vrací a bude boxovat 9. června na galavečeru doma v Manchester Arena. Všechny náležitosti jsou vyřešeny (licence, zdravotní dokumenty), nic tomu již nebrání.“

Vedle sedící 206 centimetrů vysoký obr poté spustil: „Král se vrátil. Vrátil se zpět, aby získal to, co je oprávněně jeho. Bude to zajímavá cesta. Je tu pro mě spousta fascinujících výzev a já se těším, až se proti těm všem postavím. Jsem nejlepší, co jsem kdy byl. Mé načasovaní a moje reflexy jsou lepší, než kdy byly. Jsem sám sebou jistý více než kdy jindy.“

Fanoušci se tak mají nač těšit. Už na tiskové konferenci bylo vidět, jak na sobě muž, který měl ještě loni přes 160 kilogramů pod novým trenérem Benem Davisonem zapracoval. Momentálně muž, kterému do formy pomáhá také ketonová dieta, ukončil kondiční část přípravy a zaměřuje se na techniku. Vše tak dle všeho šlape tak, jak má.

Tyson Fury je zpět v tréninku.

„Všichni šampioni těžké váhy jsou zranitelní. A já jsem schopný se jim postavit a popasovat se s nimi. A hlavně, porazit je. Joshua pro mě není soupeř. Celý zápas čeká na jeden úder, nemůže zastavit někoho jako jsem já. A Wilder? On je nyní na vrcholu potravního řetězce, nedivím se mu, že nechce za současných podmínek s AJ boxovat. Zaslouží si více. Ale také on je zranitelný,“ dodal směrem k současným držitelům všech čtyř světových pásů, kteří nyní jednají o vzájemném střetu.

Tak daleko Fury momentálně není. „Bude hodně v akci, ale potřebuje se opět v ringu rozehřát. Musí se dostat do zápasového tempa, neboxoval jednatřicet měsíců,“ krotil svého obrovitého a hvězdného chráněnce, kterého manažersky zastupuje MTK Global bývalého boxera Matthewa Macklina.

Fury se tak před comebackem odpoutal od dvou lidí, kteří jej dostali na vrchol – manažera Micka Hennessyho a trenéra – zároveň i strýce – Petera Furyho. Nyní věří schopnostem právě Warrena, který má ve své stáji ještě jednu zajímavou těžkou váhu – Daniela Duboise (7-0, 7 KO). Sám bývalý šampion těžké váhy jej v minulých týdnech několikrát pochválil.

Tyson Fury na fotomontáži z filmu Scarface.

Nyní se ale zaměřuje na vlastní cestu. „Není kam spěchat, chceme, aby byl Tyson v co nejlepším duševním rozpoložení. Momentálně mu vybíráme soupeře, ale den souboje s AJ určitě přijde. Tyson je skvělým boxerem a vše, co potřebuje, jsou zápasy, díky kterým může získat zpět tituly, které nikdy v ringu neztratil,“ dodal Warren.

Jméno první překážky na této cestě oznámí v nejbližších dnech. Obecně se dá očekávat, že půjde o odolného protivníka, který ale nebude mít příliš šancí na vlastní úspěch. A byť se hlasitě o souboj s Furym hlásí šestačtyřicetiletý americký veterán Shannon Briggs, jeho jméno dle všeho z úst Warrena nezazní. Nebo ano?