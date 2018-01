Další obří přestup na spadnutí. Liverpoolská hvězda Coutinho míří do Barcelony

PRAHA Jeden z hlavních přestupových příběhů léta má další pokračování. Barcelona stále touží získat brazilského fotbalistu Philippe Coutinha z Liverpoolu. S bonusy nabízí v přepočtu přes 3,8 miliardy korun a anglický klub je proti srpnovému jednání mnohem otevřenější ke zpeněžení své hvězdy.

„Barcelona učiní nabídku v hodnotě 110 milionů eur plus 40 milionů v bonusech (přes 3,8 miliardy korun). Liverpool je ochotný naslouchat, ale v ideálním případě by rád co nejrychleji získal náhradu,“ píše na Twitteru renomovaný španělský novinář Guillem Balague.

Podobně informují média po celém světě.

„Coutinho chce v lednu odejít a v pátečním utkání FA Cupu proti Evertonu nebude hrát,“ dodává Balague.

Vše nasvědčuje tomu, že Coutinho tentokrát skutečně Liverpool opustí. Barcelona je na příchod brazilského reprezentanta nachystaná. Těsně před koncem roku přestup omylem „ohlásila“ firma Nike, která obléká barcelonské fotbalisty a s Coutinhem ji pojí sponzorská smlouva.

„Philipe Coutinho je připraven rozzářit stadion Camp Nou,“ stálo u reklamy na nákup dresů. Během hodiny nabídka zmizela.

Sadio Mane (vpravo) a Philippe Coutinho z Liverpoolu

Liverpool už šikovnému technikovi podruhé nechce všemi silami bránit v odchodu. Zatímco v létě vyhlašoval, že ho „nepustí za žádnou cenu“, tentokrát takový postoj nezaujal.



Momentálně čtvrtý tým anglické ligy před začátkem sezony vytrvale odmítal barcelonské volání a nechtěl Coutinha pustit ani za 125 milionů eur (3,1 miliardy korun).

Pětadvacetiletý záložník si však chtěl vyvzdorovat přesun do katalánské metropole. Jen pár hodin poté, co trenér Jürgen Klopp oznámil, že ho neprodá za žádnou cenu, Coutinho požádal o přestup a poté do poloviny září nenastupoval.

Liverpool se situaci snažil zachránit v poslední den přestupního období, trucujícího fotbalistu neúspěšně nabídl Barceloně za 200 milionů eur (5,2 miliardy korun).

Za Coutinha, který v probíhající sezoně ve dvaceti utkáních vstřelil dvanáct gólů a na devět přihrál, teď pravděpodobně obdrží méně.

„Pokud by ho Liverpool prodal teď, vážně riskuje umístění v první čtyřce a postup v Lize mistrů,“ míní bývalý obránce Jamie Carragher. Svému bývalému klubu proto navrhl řešení.

„Nejlepší by bylo, kdyby se Liverpool dohodl s Barcelonou na velkém přestupu v létě, podobně jako to má domluvené s příchodem Naby Keity. Co klub získá, když ho nechá jít teď?“ ptá se televizní expert Sky Sports.

Liverpool na Coutinhovi může královsky vydělat - před pěti lety ho přivedl z Interu Milán za 13 milionů eur. Navíc drahé příchody Alexe Oxlade-Chamberlaina, Mohameda Salaha a naposledy Virgila van Dijka potřebuje nějak kompenzovat.