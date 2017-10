Další knockout. Joshua postupně demoloval Takama, duel ukončil předčasně rozhodčí

Cardiff Brit Anthony Joshua ukončil v deseti kolech sny Kamerunce s francouzským pasem Carlose Takama na boxerskou senzaci desetiletí a poprvé obhájil své tituly mistra světa těžké váhy organizací WBA (Super), IBF, IBO a The Ring Magazine.

Byla to parádní mistrovská bitva. 107kilový Carlos Takam vypadal oproti o osm kilogramů těžšímu Anthonymu Joshuovi jako vysportovaný školák, předvedl ale srdce pravého kamerunského lva, jak se přezdívaná fotbalové reprezentaci země, kde se narodil.

Už ve druhém kole pak i solidní základy tohoto sportu, když hlavičkou rozbil nos šampionovi, který se stal po dubnové výhře nad Ukrajincem Vladimirem Kličkem nepsaným králem těžké váhy. „Nebylo to příjemné, dýchalo se mi hodně špatně. Ale jsem tu od toho, abych si poradil se všemi problémy,“ přiznal po zápase osmadvacetiletý Brit.

I přes tento problém dokázal otevřít svému soupeři ve čtvrtém kole pravé obočí a poslat do počítání. Jenže o osm let starší Takam potvrdil, proč je považovaný za jednoho z nejnebezpečnějších boxerů této váhy současnosti.



O pět kilo lehčí než obvykle a skvěle kondičně připravený dělal Joshuovi i nadále velké potíže. Ten často ve svých útocích míjel a vysiloval se, Kamerunec mu bral další kyslík šikovnými údery na spodek. A 78 tisíc fanoušků na Principality Stadium tu trnulo, tu bouřilo.

Anthony Joshua (vlevo) vs Carlos Takam.

Přesně dle toho, zda se dostával Takam do tlaku, nebo jej naopak domácí miláček davů zasahoval svými tvrdými háky. Výrazněji otřást s ním nedokázal ani ve chvíli, kdy mu roztrhl také druhé obočí. Gladiátorská bitva, přesně taková, kterou fanoušci těžké váhy postrádali při nadvládě zmíněné ukrajinské legendy, tak pokračovala až se dostala do desátého dějství.



„Má hlavu jako kus betonu. Pokud jej ukončím, tak někdy mezi desátým a dvanáctým kolem,“ prorokoval velký obdivovatel legendárního Muhammada Aliho před zápasem. Pro sobotní noc se svému idolu v tipování konce duelu vyrovnal.

Velkou roli ale zahrál hlavní ringový Phil Edwards. Ano, Takam se dostal po další těžké kombinaci Joshuy do potíží, zahrály mu nohy. Jenže při dalším tlaku otřesený nepůsobil, neustále sledoval očima šampiona. Přesto mezi oba sudí vstoupil, vyzývatele chytil do kravaty a odmával.

Kontroverzní konec, Phil Edwards vstupuje mezi Joshuu a Takama.

Ten se marně zlobit, rozhazoval rukama, byl konec! „Nevím, proč to rozhodčí udělal. Respektuji Anthonyho, je to skvělý šampioni, respektuji fanoušky tady v Anglii. Jsem rád, že jsem tu boxoval, že za to šťastný, ale nechápu, proč to sudí ukončil. Chci bojovat, připravoval jsem se na ten duel dvanáct dní, dejte mi více času a uvidíte, co by bylo. Chtěl bych odvetu,“ řekl po duelu Takam, který prohrál podruhé v kariéře před limitem. A opět v desátém kole.



Dlužno dodat, že byť se dá s jeho slovy o předčasném konci souhlasit, s těmi dalšími nikoliv. Kamerunec žijící v Paříži byl v přípravě už od poloviny srpna, od začátku září pak věděl o možnosti, že by mohl zaskočit za Bulhara Kubrata Puleva (25-1, 13 KO), pokud by se ten ve svém kempu na Joshuu zranil. Což se také „nečekaně“ stalo.

Tezi o tom, že všem bylo předem připravené pro duel Joshua vs. Takam, potvrzuje fakt, že zástupci Puleva už nyní jednají o zápase o volný titul regulérního šampiona WBA s Portoričanem Fresem Oquendem (37-8, 24 KO). A také zmíněná postava a váha rodáka z Doualy. Lehčí, než nyní byl pouze v začátcích své kariéry, například proti zmíněnému Povětkinovi vyrukoval se skoro 115 kilogramy.

„Nejsem zodpovědný za rozhodnutí sudího. Jsem tu od toho, abych boxoval, šel kolo od kola, starám se o soupeře, ne rozhodčí. Lidé chtěli vidět Takama v bezvědomí na zemi, já také. A o to jsem se snažil. A věřím, že by se mi to povedlo,“ řekl k ukončení zápasu Joshua, který následně poděkoval fanouškům, promotérům i soupeři: „Byl opravdu skvělý, má můj maximální respekt, díky němu to byla pořádná show.“

Anthony Joshua a Carlos Takam po zápase.

Všechny pochopitelně zajímalo také to, co bude nyní s králem těžké váhy a šampionem WBA (Super), IBF, IBO a The Ring Magazine. „Nejdříve si vrátím zpět na místo nos,“ rozesmál se. A poté přidal už vážněji: „Jsem připravený na zápas s Deontayem Wilderem. S kýmkoliv. Nechci boxovat se slabými bojovníky, šampioni by měli bojovat společně. Mám ale své tituly a musím je hájit, protože jsme opravdu tvrdě dřel, abych je získal, a nehodlám se jich vzdát za žádnou cenu!“



Jeho promotér Eddie Hearn poté přidal: „AJ mi řekl, že se svým pásů nevzdá. Deontay hodně mluví, ale jinak nic více. Wilder s Joshuou se určitě stane v roce 2018, je jen otázka kdy. Je tu ještě Tyson Fury, chceme, aby se vrátil, nebo Joseph Parker. Joshua vám všem dá zápasy, které chcete vidět. Ale tady v Anglii, není důvod chodit do zahraničí. Ne teď.“

S tím jediným fanoušci nesouhlasili. Když je AJ s mikrofonem vyzýval a jmenoval různé destinace, největší ohlas si získalo Las Vegas. Že by „Nejstrašnější muž planety“ – jak se boxerskému králi těžké váhy přezdívá od dob Mika Tysona – představil v roce 2018 poprvé v zámoří?