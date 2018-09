Další kiks brankářů Liverpoolu. Tentokráte ho má na svědomí Alisson

LEICESTER/PRAHA Když vedení fotbalového Liverpoolu přivádělo z římského AS brankáře Alissona Beckera, slibovalo si od něj konec kiksů, které předváděl v brance anglického týmu Loris Karius. Brazilský brankář si svou první velkou chybu schoval do čtvrtého kola Premier League, ve kterém cestoval jeho tým na půdu Leicesteru.

Za stavu 2:0 pro Liverpool směřovala na Alissona nepovedená přihrávka, kterou ovšem mohl bez problémů odkopnout. Jenže se mu míč zamotal mezi nohy, čehož využil útočník Leicesteru Iheanache, jenž ho o míč obral, poslal do předbrankového prostoru, kde si s ním věděl rady Rachid Ghezzal.

Allison Becker conceded his first goal of the season in a very spectacular way  pic.twitter.com/kyhvTXexBp